BCR a înregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei în 2022, în creştere cu aproape 24% față de anul precedent

BCR a înregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei (354 milioane de euro) în 2022, în creştere cu 23,8% faţă de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) în 2021.

”BCR a înregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei (354 milioane de euro) în 2022, în creştere cu 23,8% faţă de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) în 2021, datorită unei performanţe operaţionale îmbunătăţite, susţinută de continuarea creşterii puternice a creditării. Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 29% până la 2,735 miliarde de lei (554,7 milioane de euro) în 2022, de la 2,12 miliarde de lei (430,8 milioane de euro) în 2021, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari, parţial compensate de cheltuieli operaţionale mai ridicate. Venitul net din dobânzi a crescut cu 21,7% până la 2,948 miliarde de lei (597,9 milioane de euro) în 2022, de la 2,422 miliarde de lei (492,2 milioane de euro) în 2021, determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piaţa monetară. Venitul net din comisioane a crescut cu 8,8% până la 944,2 milioane de lei (191,5 milioane de euro) în 2022, de la 867,9 milioane de lei (176,4 milioane de euro) în 2021, determinat atât de un volum mai mare de tranzacţii, cât şi de un venit mai mare din comisioane de creditare şi activităţi de brokeraj”, arată raportul băncii.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,8% în decembrie 2022, în scădere semnificativă faţă de 3,9% în decembrie 2021. Această evoluţie reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor pe ambele segmente retail şi corporate, precum şi creşterea soldului de credite acordate clienţilor. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 171,4% în decembrie 2022, scrie news.ro.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 64,3% până la 630,1 milioane de lei (127,8 milioane de euro) în 2022, de la 383,5 milioane de lei (77,9 milioane de euro) în 2021, datorită unei activităţi de tranzacţionare mai crescute.

Venitul operaţional a crescut cu 21,7% până la 4,615 miliarde de lei (935,9 milioane de euro) în 2022, de la 3.791,7 milioane de lei (770,5 milioane de euro) în 2021, determinat de toate componentele principale de venituri. Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1,88 miliarde de lei (381,2 milioane de euro) în 2022, în creştere cu 12,5% în comparaţie cu 1,671 miliarde de lei (339,7 milioane de euro) în 2021, determinat în principal de contribuţia anuală mai mare la fondul de garantare a depozitelor în 2022, cât şi de cheltuieli cu personalul şi alte cheltuieli administrative mai mari generate de mediul inflaţionist. În baza acestor evoluţii, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la 40,7% în 2022, faţă de 44,1% în 2021.

Creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut cu 15,6% până la 55,328 miliarde de lei (11,178 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2022 de la 47,868 miliarde de lei (9,672 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2021, susţinute de creşteri atât în creditarea retail (+4,1% faţă de decembrie 2021, până la 28,062 miliarde lei), cât şi în cea corporate (+25,5% faţă de decembrie 2021, până la 26,036 miliarde lei). Depozitele de la clienţi au crescut cu 4,3% până la 75,588 miliarde de lei (15,271 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2022 de la 72,458 miliarde de lei (14,641 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2021, determinat de o reducere a depozitelor retail (-5,3% faţă de 31 decembrie 2021, până la 43,753 miliarde lei) compensată de creşterea depozitelor corporate (+20,1% faţă de 31 decembrie 2021, până la 28,847 miliarde lei).

„În 2022, am continuat să fim alături de clienţii noştri şi să oferim soluţii pentru a ne adapta noilor realităţi economice prin decizii informate, în timp ce Şcoala de Bani, programul nostru de educaţie financiară, a ajuns la 600.000 de oameni. Am încurajat comportamentul responsabil în relaţia cu banii şi finanţările predictibile, prin creditare în lei, cu rate fixe împreună cu asigurare de viaţă şi venit, aşa cum am făcut-o constant în ultimii ani. Cu 100% din producţia nouă de credite negarantate BCR beneficiind de dobândă fixă pe toată perioada, iar 75% din producţia nouă pe creditele standard BCR cu dobândă fixă în primii 5-10 ani, 2022 a fost momentul în care recomandările noastre prudenţiale şi-au dovedit eficienţa şi validitatea pentru clienţi. De altfel, ultimii ani ne-au adus pe toţi în faţa unei succesiuni de şocuri, într-un climat de incertitudine economică. În acest context, ne-am asumat şi am evoluat în rolul nostru de a fi în serviciul oamenilor şi al economiei, de a oferi un reper de predictibilitate, stabilitate şi rezilienţă. Rezultatele obţinute sunt o confirmare a încrederii cu care ne-au investit cei aproximativ 3 milioane de clienţi şi sunt susţinute de 5.300 de colegi din BCR, care reuşesc să facă o diferenţă de mai bine în societate în fiecare zi. În 2022, avem peste 202.000 clienţi persoane fizice care ne-au ales produsele de finanţare şi 6.500 de companii finanţate, care asigură peste 360.000 de locuri de muncă”, spune Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 9,5 miliarde de lei în 2022, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 20,7% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 10,6% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit şi descoperit de cont) a crescut cu 5,7% an pe an la data de 31 decembrie 2022.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 15,6 miliarde de lei în 2022, cu 65% mai mult decât în 2021, dintre care o treime sunt destinate investiţiilor. A fost înregistrat un avans de 25,5% an pe an al stocului de finanţări corporate, datorită creşterilor semnificative pe toate segmentele de clienţi.

Portofoliul de finanţări acordate clienţilor BCR Leasing a crescut cu peste 32%, comparativ cu 2021 până la 1,95 miliarde de lei, oferind susţinere antreprenorilor din toate domeniile de activitate.