Beatrice Mahler: Am reușit să scădem mortalitatea COVID

Managerul Spitalului Marius Nasta din Capitală, Beatrice Mahler, a declarat sâmbătă, la Digi24, că medicii devin tot mai buni la tratarea coronavirusului astfel că mortalitatea la ATI la Marius Nasta a început să scadă. Mahler atrage atenția că cea mai mare problemă este obezitatea.

„Am invatat sa tratam pacientii COVID. Daca mortalitatea (la ATI) era undeva la 60% acum reusim sa-i ducem la 44% in ultima luna. Este un salt important. Dar avem o mare problema cu pacientii care au obezitate. Una din cele mai mari probleme de raspuns la tratament o are pacientul obez. Masa in perioada asta cred ca trebuie privita altfel, sa respectam organismul prin ceea ce mancam”, a declarat Beatrice Mahler.