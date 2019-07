Beatrice Tudor (PSD): Mitul lucrului bine-făcut, spulberat de cazul incompatibilității primarului din Sibiu

Mitul lucrului bine-făcut, spulberat de cazul incompatibilitățiipPrimarului din Sibiu - este concluzia deputatului PSD Beatrice Tudor.

"Klaus Iohannis câștigă alegerile prezidențiale cu sloganul și mesajul că el face lucrurile nemțește, nu balcanic, dovadă Sibiul, unde a fost primar de atâtea și atâtea mandate. Apoi a instalat-o în funcția de primar al Sibiului pe protejata sa, Astrid Fodor, care a fost edil până acum 3 zile, când prefectul de Sibiu a semnat ordinul de încetare al mandatului acesteia, după ce Curtea Supremă a admis raportul Agenției Naționale de Integritate.

Că PNL a avut și are penalii săi nu cred că mai e noutate pentru nimeni, că vectori de imagine ai USR și PLUS au legături recunoscute cu Securitatea, iarăși nu mai e noutate pentru nimeni, iată că acum are și Președintele Iohannis ilegaliștii săi. (Nu spun “penali”, ca să nu mă raporteze “fanii” lor pe Facebok).

Bun, deci avem așa: un fost primar al Sibiului îmbogățit prin chirii ale unor clădiri din oraș obținute în mod nelegal (iarăși, decizia instanței de judecată), ce a pus în locul său un înlocuitor care nici el nu a respectat legea, pe modelul învățat de la idol. Parcă Iohannis a inventat vorba aceea românească: fă ce zice popa, nu ce face popa.

Oricum, s-a ales praful de lucrul bine făcut de care se lăuda în 2014", scrie Tudor pe Facebook.