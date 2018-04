Beatrice Tudor (PSD): Ministerul Educației este confuz în legătură cu rezultatele de la probele de BAC din iarnă

Deputatul PSD Beatrice Tudor a critiat Ministerul Educației pentru răspunsul pe care l-a primit la o întrebare despre rezultatele modificării structurii examenului de Bacalaureat. Deputatul PSD de București a vrut să știe dacă ministrul Educației este mulțumit de rezultatele probelor desfășurate în prima parte a semestrului II și cum sunt aceste rezultate în comparație cu anii trecuți, când examenul de Bacalaureat se susținea în vară, cu toate probele într-un interval compact de timp.

“Structura examenului de Bacalaureat este un subiect important pentru elevi, părinți și societatea românească în general. Am vrut știu dacă ministrul este mulțumit de noua structură a BAC-ului și am fost curioasă să aflu alte informații despre procedura de corectare, în special partea care prevedea ca lucrările să fie scanate și securizate. Răspunsul primit m-a uimit. Practic, nu am primit nicio informație, iar Ministerul Educației mi-a spus că vor putea să aibă o situație comparată abia la finalul anului școlar, adică în iunie. Cât despre scanarea și securizarea lucrărilor, am aflat că utilizarea aplicației informatice dedicată examenelor naționale nu este o normă obligatorie, ci o opțiune a Comisiei Naționale de Bacalaureat. Sigur, pentru aceste informații extrem de lămuritoare a trebuit să aștept exact o lună de zile, dar sunt convinsă că Ministerul Educației avea alte priorități, mult mai arzătoare, decât să ofere informații despre examenul de Bacalaureat”, a afirmat deputatul PSD de București Beatrice Tudor.

Textul întrebării ei îl puteți consulta aici, în timp ce răspunsul Ministerului Educației îl puteți găsi aici.