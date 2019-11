BEC răspunde acuzațiilor PSD: Folosiți intrarea principală, e deschisă!

Reprezentanții PSD și-au trimis expertul electoral, Dinulescu Sorin, la Biroul Electoral Central pentru a verifica, conform legii, modul în care funcționează serverele care asigură sistemul informatic. Dinulescu nu a putut verifica existența în sediul BEC a serverelor și a sistemului informatic pentru că nu era nimeni în clădire. Cei de la PSD suspectează faptul că STS, de fapt, nu au instalat sistemul în sediul BEC și totul funcționează tot în sediul STS, ceea ce ar fi o încălcare a legii, pentru că un serviciu secret s-ar implica în desfășurarea alegerilor.

BEC a răspuns sâmbătă seară că expertul PSD nu a putut să intre pentru că ar fi greșit ușa și a încercat o intrare laterală, în loc de intrarea principală.

„Persoana mentionata s-a prezentat, in data de 09.11.2019, la ora 00.01, in fata unei intrari secundare a imobilului situat in strada Eugeniu Carada nr.1, Sector 3, Bucuresti, in care functioneaza si Biroul Electoral Central, care asigura, de regula, accesul in imobil al presei si al angajatilor unei alte institutii publice si care, in afara programului de lucru, este inchisa. Precizam ca expertii in tehnologia informatiei desemnati de partidele politice au drept de acces continuu si permanent la infrastructura informatica ce functioneaza la sediul BEC. Accesul acestora in sediul BEC se realizeaza prin intrarea principala, care era accesibila si putea fi utilizata si de catre expertul in cauza”, a transmis BEC.

