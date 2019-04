Becali dă de pământ cu jucătorii lui: Echipă slabă ca asta niciodată nu am avut de când sunt eu în fotbal

Gigi Becali şi-a criticat din nou echipa, după egalul cu Viitorul, spunând că nu a mai avut una aşa slabă de când este el în fotbal.

"Dacă n-ai echipă cum să ai încredere? Să zicem că din trei meciuri să piardă unul şi noi să-i batem pe CFR, dar noi nu avem echipă, avem trei jucători: Junior, Benzar şi Gnohere. Mai e şi Tănase, din când în când. Filip astăzi parcă era mort. Aşa echipă slabă nu am avut niciodată. Echipă slabă ca asta niciodată nu am avut de când sunt eu în fotbal. Adică, mortăciune. Cea mai slabă echipă. Spuneam la fel şi dacă am fi câştigat cu 1-0. Filip mergea pe teren, se plimba pe teren… Nu ştiu ce se întâmplă. Am vorbit şi cu Meme. Ce se întâmplă că stau pe teren? O să trimit un specialist să-mi spună de ce nu mai are echipa deloc atitudine. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar acolo sunt nişte copii, Calcan, Ganea, Boboc… Nici pe copii nu putem să-i batem? Cert e că noi n-avem echipă ca să luăm campionatul. Chiar dacă l-am lua, ce să mă aştept? Îţi dă cu terenul în cap orice echipă din Europa. CFR chiar n-are nici valoare, noi măcar avem jucători valoroşi, nu ştiu ce nu avem, probabil antrenor nu am avut. Nu ştiu ce se întâmplă cu ei, că jucătorii sunt valoroşi. Nu ştiu ce se întâmplă, că nu jucăm nimic. Nu am cu cine să-i înlocuiesc, că i-aş înlocui, dar nu am cu cine, i-am încercat pe toţi, şi pe Moruţan, şi pe Hora, şi pe Rusescu. O să vină alţii 3-4, ca să am cu cine să-i înlocuiesc. Coman a pierdut toate mingile. Bine că mai avem o şansă cu egalul ăsta, dacă mâncam bătaie, la revedere", a declarat Becali, la Digi Sport preluat de news.ro

Becali a critact şi arbitrajul, afirmând că acum este "lucar" de asistenţi: "Este nevoie şi de arbitraj corect. Aici dacă dădeam gol... Dacă nu ne laşi să dăm gol, ce să facem? Au început să lucreze cu tuşierii, aşa a început să se lucreze, cu tuşierii. Cum să nu te lase să dai gol? Au scăpat doi cu portarul, era gol, la revedere, se termina jocul. Să ne spune ."

El a reafirmat faptul că va vinde echipa dacă va ajunge să piardă bani din fotbal.

"Alţii falimente, insolvenţe. Poate nu ratăm titlul, vedem. Dacă doi ani la rând, de acum încolo, nu ne calificăm, intrăm pe minus. Dacă intrăm pe minus, chemaţi-l pe Talpan! Că eu nu sunt idiot să pierd banii mei la fotbal. Nu cred că o să se întâmple, dar sută la sută dacă ajung să pierd 5-6-7 milioane în fotbal, la revedere, o ia Talpan şi cine vrea să o ia", a spus el.

Becai nu s-a uitat la tenis, deoarece a văzut că Simona Halep luptă se una singură în semifinale FedCup cu Franţa: "Am stat numai pe meci, că m-am enervat. Am văzut că Simona trebuie să câştige ea, singură, să le bată ea pe toate singură şi nu prea era ajutată de loc şi m-am enrevat şi nu am mai dat pe tenis."

Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Ligii I, rezultat în urma căruia diferenţa în clasament a bucureştenilor faţă de liderul CFR Cluj este de cinci puncte.

Au marcat Ianis Hagi ’80 pentru FC Viitorul şi Gnohere ’68 pentru oaspeţi, într-un moment în care FCSB era în inferioritate numerică.

În minutul 61, de la oaspeţi a fost eliminat Romario Benzar, după ce a primit al doilea cartonaş galben. În minutul 75, a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat şi Vlad Achim, de la gazde.