Becali dupa meciul cu FC Argeș: 'Dacă nu joacă echipa n-ai cum să fii fericit'

Patronul FCSB, George Becali, a declarat, duminică seară, după partida câştigată cu 3-2 de FCSB în faţa echipei FC Argeş, că este îngrijorat de faptul că formaţia roș-albastră nu are siguranţa jocului şi posesie cât şi-ar dori el, anuntă news.ro.

“Dacă nu joacă echipa n-ai cum să fii fericit. Am meritat victoria, am avut şi bară. Dar tu dacă conduci 2-1 şi după aia nu poţi să legi 4-5 pase... Nu avem posesia. Eu vreau să dominăm adversarul, mingea să fie numai la noi. Vreau să am siguranţa jocului. Nu avem siguranţa jocului. Sunt îngrijorat, eu credeam că o să avem o echipă foarte puternică şi o să ne distrăm, că o să avem 4-0, 5-0.... Coman, Tavi Popescu, în loc să crească au scăzut”, a spus Becali la Digi Sport.