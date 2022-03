'Belfast', în regia lui Kenneth Branagh, desemnat cel mai bun film britanic, la BAFTA

Lungmetrajul ''Belfast'', un film alb-negru în regia lui Kenneth Branagh care prezintă copilăria cineastului petrecută în Irlanda de Nord, a fost desemnat cel mai bun film britanic duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului evenimentului, potrivit Agerpres.

''Belfast'' a concurat în categoria ''cel mai bun film britanic'' cu peliculele: ''After Love'' (regia Aleem Khan), ''Ali & Ava'' (regia Clio Barnard), ''Boiling Point'' (regia Philip Barantini), ''Cyrano'' (regia Joe Wright), ''Everybody's Talking About Jamie'' (Jonathan Butterell, Dan Gillespie Sells, Tom MacRae), ''House of Gucci'' (regia Ridley Scott), ''Last Night in Soho'' (regia Edgar Wright), ''No Time to Die'' (regia Joji Fukunaga) şi ''Passing'' (regia Rebecca Hall).



La ediţia de anul trecut, lungmetrajul ''Promising Young Woman'', în regia lui Emerald Fennell, a fost desemnat cel mai bun film britanic.



După ce ediţia de anul trecut s-a desfăşurat în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus, gala din acest an a premiilor BAFTA a revenit la formatul obişnuit, găzduită de Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de actriţa australiană Rebel Wilson.