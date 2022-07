Belgia a solicitat Chinei să ia măsuri împotriva atacurilor APT

Guvernul belgian a solicitat autorităţilor chineze să ia măsuri împotriva activităţilor cibernetice maliţioase întreprinse de către grupări de tip APT (ameninţări persistente avansate) din China, care au vizat Federal Public Services Interior (FPS Interior) şi Forţele Armate Belgiene, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-un comunicat de presă publicat marţi.

"Belgia expune activităţi cibernetice răuvoitoare care au afectat în mod semnificativ suveranitatea, democraţia, securitatea şi societatea în general şi care au vizat Federal Public Services Interior (FPS Interior) şi Forţele Armate Belgiene. Belgia consideră că aceste activităţi cibernetice maliţioase au fost întreprinse de grupări de tip APT (ameninţări persistente avansate) din China. În acest sens, au fost detectate activităţi cibernetice rău intenţionate care vizau FPS Interior. Aceste activităţi pot fi legate de grupurile de hackeri cunoscute sub numele de Advanced Persistent Threat 27, Advanced persistent Threat 30, Advanced persistent Threat 31. Alte atacuri au vizat Forţele Armate Belgiene. Aceste activităţi pot fi legate de grupurile de hackeri cunoscute sub numele de CSONU 2814/GALLIUM/SOFTCELL", menţionează sursa citată.Conform DNSC, Belgia denunţă cu fermitate aceste activităţi cibernetice răuvoitoare, care sunt întreprinse în contradicţie cu normele comportamentului responsabil al unui stat, aşa cum au fost aprobate de toate statele membre ale ONU."Belgienii continuă să îndemne autorităţile chineze să adere la aceste norme şi să nu permită ca teritoriul său să fie utilizat pentru activităţi cibernetice maliţioase şi, totodată, să ia toate măsurile corespunzătoare, disponibile şi fezabile în mod rezonabil pentru a detecta, investiga şi rezolva situaţia. Belgia îşi reafirmă angajamentul ferm faţă de un comportament responsabil al statului pentru a asigura un spaţiu cibernetic global, deschis, liber, stabil şi sigur. În acest scop, vor continua să lucreze la instituirea unui program de acţiune sub auspiciile ONU pentru a promova şi a sprijini în mod eficient statele să adere la comportamentul responsabil în spaţiul cibernetic", se arată în comunicatul DNSC.În acest context, autorităţile belgiene vor să contracareze comportamentul rău intenţionat în spaţiul cibernetic şi îşi propun intensificarea cooperării împreună cu partenerii europeni şi cei internaţionali, dar şi cu alte părţi interesate din sectorul public şi cel privat, prin intensificarea schimbului de informaţii şi a angajamentului diplomatic, alături de cooperare în materie de gestionare a incidentelor, precum şi prin eforturi comune de îmbunătăţire a securităţii globale a software-ului şi a lanţurilor lor de aprovizionare.