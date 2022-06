VIDEO Ben Stiller s-a dus în Ucraina

Actorul american Ben Stiller (All crazy about Mary, Meet my parents, A night at the museum, Lecorice pizza) a fost la Lvov, unde a fost văzut plimbându-se ieri în piaţa centrală a oraşului, la 70 de kilometri de graniţa cu Polonia.

Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi a confirmat apoi ştirea pe Twitter, afirmând că starul de la Hollywood a sosit la graniţa dintre Ucraina şi Polonia, scrie mediafax.ro.

Actorul a fost prezent acolo în calitate de ambasador al bunăvoinţei UNHCR, pentru a se întâlni cu refugiaţii ucraineni şi „familiile ale căror vieţi au fost sfâşiate de război şi violenţă, pentru a împărtăşi poveşti despre impactul uman al războiului”.

Ben Stiller a postat pe Twitter faptul că a ajuns în Polonia.