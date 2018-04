Benatia, după meciul cu Real Madrid: 'A fost un viol'

Fundaşul marocan Mehdi Benatia, pentru a cărui intervenţie la Lucas Vazquez s-a dictat penalty pentru Real Madrid, miercuri seara, în meciul cu Juventus Torino, din sferturile Ligii Campionilor la fotbal, a comparat acordarea loviturii de pedeapsă cu un ''viol''.

''Este un viol, ce vreţi să vă spun, e un viol. Am făcut meciul pe care ni-l doream să-l facem, am condus cu 3-0 la Madrid, am dorit să facem acest gen de meci şi să arătăm că partida din tur nu reflectă nivelul echipei noastre. A fost acea acţiune din ultimul minut, minge la Ronaldo, care a trimis în careu la Vazquez, el a vrut să o preia pe piept, pentru a relua cu capul, m-a văzut venind din spate, eu am încercat să îl ocolesc pentru a nu-l atinge şi cu piciorul meu stâng am lovit mingea. El a jucat bine faza, s-a lăsat să cadă, iar arbitrul a a dat penalty în ultimul minut. Sincer, am mai văzut meciuri, am jucat în unele, dar nu poţi da un astfel de penalty în min. 93. Nu a fost o împingere, dacă a existat un contact a fost la coapsă şi asta face parte din fotbal. Nu am avut intenţia de a-l jena, de a-l împinge. E dur, avem impresia că în seara asta am fost violaţi, cum anul trecut ei (Real) au violat-o pe Bayern Munchen, cu două sau trei goluri din ofsaid, dacă nu mă înşel. Istoria se repetă din nou'', a declarat Benatia după partida de pe Santiago Bernabeu, citat de AFP, potrivit Agerpres.

''Realul este o echipă mare, nu degeaba a câştigat tot ce a câştigat şi nu cred că avea nevoie de acest lucru. Toată lumea ştie că meciul trebuia să ajungă în prelungiri şi cel mai bun ar fi câştigat. Primul sentiment pe care îl simt este de ură, de tristeţe'', a adăugat fundaşul echipei Juventus.

Real Madrid, deţinătoarea trofeului, s-a calificat dramatic în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, după un penalty controversat transformat de Cristiano Ronaldo în min. 90+8, în manşa a doua a sfertului de finală cu Juventus Torino, care s-a impus cu scorul de 3-1 pe ''Santiago Bernabeu''.

Juventus a condus cu 3-0 la Madrid, după ce Real câştigase cu acelaşi scor la Torino, dar madrilenii au reuşit să puncteze în extra-time şi să se califice în penultimul act.

''Vecchia Signora'' a reuşit ceea ce puţini mai credeau, să întoarcă scorul din tur, prin golurile marcate de croatul Milan Mandzukic (2, 37), ambele cu capul, din centrări ale lui Sami Khedira şi Stephan Lichtsteiner, şi de francezul Blaise Matuidi (61), după o eroare a portarului Keylor Navas.