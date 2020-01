Bende Sandor, despre situaţia celor doi muncitori din Sri Lanka de la Ditrău: Lipsa de toleranţă nu duce nicăieri

Deputatul UDMR Harghita Bende Sándor a declarat, pentru AGERPRES, referitor la situaţia de la Ditrău, unde localnicii sunt nemulţumiţi de prezenţa în comuna lor a doi muncitori din Sri Lanka, că lipsa de intoleranţă nu duce nicăieri şi a făcut apel la calm.

"Ceea ce s-au întâmplat acolo, părerea mea este că nu este corect, nu e uman, din punct de vedere moral nu este un lucru bun, din punct de vedere creştin, nici atât. Lipsa de toleranţă nu duce nicăieri. (...) Eu spun că trebuie să acţionăm cu calm, trebuie să acţionăm cu spirit uman şi nu cred că acest fenomen, ce se întâmplă acum, este un fenomen care a apărut de pe o zi pe alta. Asta este o consecinţă a unor greşeli din ultimii zece, chiar 20 ani. Putem să punem foarte multe întrebări, poate am sute de întrebări de pus şi nu am răspuns la nicio întrebare. De ce tinerii noştri au plecat din ţară? De ce satele noastre au rămas goale? De ce trebuie să muncească tinerii noştri în alte state şi de ce avem o imensă lipsă de formă umană la locurile de muncă din România? (...) Cert este un singur lucru. Asta este o chestiune în care, dacă asculţi pe toată lumea, toată lumea are dreptate. În acelaşi timp, putem să spunem că toată lumea are de pierdut. Avem de pierdut noi, ca zonă, avem de pierdut oamenii care locuim acolo, reputaţia noastră, reputaţia localităţii şi a oamenilor din zonă. Nu cred că ne defineşte intoleranţa, nu cred! Eu sper că este ceva punctual, este o greşeală şi sper că, încet-încet, oamenii din comuna Ditrău vor înţelege că au luat decizii pripite şi care nu au fost corecte", a afirmat Bende Sándor, deputat din zona Gheorgheni, unde se află comuna Ditrău.Acesta a adăugat că muncitorii din Sri-Lanka muncesc legal şi au dreptul să fie respectaţi, atâta vreme cât şi ei dau dovadă de respect.Parlamentarul UDMR consideră că localnicii nemulţumiţi s-au grăbit să îi judece pe cei doi, în contextul în care şi ei au rude care lucrează în străinătate."Este, pentru mine, totuşi, o dilemă: oamenii din Ditrău, cum pot să se comporte aşa, fără să se gândească că fraţii lor, copiii lor, unchii, părinţii, care lucrează în străinătate şi nimeni nu s-a comportat în străinătate cu ei în felul acesta? Cum s-ar simţi un părinte să fie sunat de copilul lui din Anglia şi să spună că satul în care locuia, unde lucrează, l-a dat afară din comunitate? Cred că s-au grăbit oamenii să îi judece pe aceşti doi muncitori", a mai spus parlamentarul UDMR.Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrău s-au adunat, miercuri, în faţa primăriei, nemulţumiţi că o fabrică de pâine din localitate a angajat doi muncitori din Sri-Lanka, oamenii susţinând că le e teamă ca la ei în comună "să nu vină un val de migranţi", care să le impună cultura lor şi să le pună în pericol siguranţa. Doi proprietari de locuinţe unde au fost cazaţi muncitorii sri-lankezi au primit ameninţări de la localnici, astfel încât patronii fabricii de pâine au decis să îi mute pe aceştia la Gheorgheni.