Benjamin Netaniahu nu dă doi bani pe părearea puterilor mondiale: 'Mulți ne-au presat să nu intrăm în oraşul Gaza. Am intrat!'

Benjamin Netanyahu nu dă doi bani pe părearea puterilor mondiale: 'Mulți ne-au presat să nu intrăm în oraşul Gaza. Am intrat!'

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a respins categoric o încetare totală a focului în Fâşia Gaza şi a luat ferm apărarea acţiunilor forţelor israeliene în Gaza, informează Rador Radio România.

Vorbind în conferinţă de presă la Tel Aviv, Benjamin Netanyahu a spus că va analiza posibilitatea unui armistiţiu temporar, în schimbul predării ostaticilor capturaţi de Hamas. „Mulţi din lumea aceasta ne-au cerut să nu intrăm în Fâşia Gaza. Am intrat. Ne-au presat să nu intrăm în oraşul Gaza. Am intrat. Ne-au avertizat să nu intrăm în spitalul Al-Shifa, chiar dacă spitalul a servit ca majoră bază teroristă a Hamas. Au făcut presiuni asupra noastră să acceptăm o încetare totală a focului. Am refuzat şi am fost de acord doar cu un acord temporar de încetare a focului, dar numai în schimbul returnării ostaticilor”, a declarat Benjamin Netanyahu.