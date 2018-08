Benjamin Netanyahu își aduce guvernul la București: Ședință comună cu Viorica Dăncilă și miniștrii săi

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a anunţat, duminică seară, că şedinţa de Guvern cu reprezentanţii Guvernului din Israel va avea loc în octombrie sau noiembrie, însă nu s-a anulat.

"Se va ţine, octombrie sau noiembrie. Acum nu sunt sigur exact 8 octombrie sau 8 noiembrie, ceva de genul", a anunţat Liviu Dragnea duminică, la Antena 3, întrebat despre informațiile potrivit cărora reprezentanții Guvernului israelian ar urma să vină la București, pentru o ședință de Guvern.

La începutul lunii iulie, Ambasada Israelului la București confirma, răspunzând unei adrese a agenției MEDIAFAX, că premierul Benjamin Netanyahu și-a amânat vizita în România, din cauza altor angajamente. Aceasta era programată pentru luna august, iar amânarea vine în cotextul discuțiilor privind mutarea ambasadei.

“Premierul Benjamin Netanyahu a decis sa efectueze o vizita oficiala in Romania, dar evenimentul va fi reprogramat. Intr-adevar, era planificata o intalnire G2G pentru luna august, dar Premierul Netanyahu a fost nevoit sa amane sosirea in Romania din cauza altor angajamente. Guvernul Romaniei a fost informat deja cu privire la acest lucru. Prim-ministrul Netanyahu si-a exprimat dorinta de veni in Romania alaturi de o delegatie importanta oficiala care va intensifica relatiile dintre cele doua state”, se arată în răspunsul ambasadorului Israelului la București, Tamar Samash, în urma solicitării MEDIAFAX.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut, pe 25 aprilie 2018, o întrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, în cadrul vizitei oficiale întreprinse în Statul Israel. La întrevederea cu Dăncilă, premierul israelian, Benjamin Netanyahu a salutat adoptarea de către Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.

