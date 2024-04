Benjamin Netanyahu, mesaj războinic, după atacurile Iranului asupra Israelului

"Am interceptat, am respins, împreună vom învinge", a scris premierul israelian.

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a declarat că „regimul sionist malefic al Israelului va suferi consecințe”, în urma atacurilor cu drone lansate de Iran împotriva Israelului, conform The Guardian.

Într-o înregistrare video pe X, Ali Khamenei a declarat:

„Regimul malefic însuşi, care înseamnă numai răutate, rău şi greşeală, a adăugat o altă greşeală la propriile erori prin lansarea unui atac asupra consulatului iranian din Siria.

Consulatele şi ambasadele din orice ţară în care există sunt considerate ca fiind teritoriul ţării căreia îi aparţine ambasada. Atacarea consulatului nostru este ca şi cum ne-ar ataca pământul. Regimul malefic a făcut o mişcare greşită în acest caz. Ar trebui să fie pedepsit şi va fi pedepsit”, a declarat Khamenei.

