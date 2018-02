Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, mesaj pentru români: 'Putem să facem multe lucruri împreună'/ Interviul integral pentru STIRIPESURSE.RO

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a acordat zilele trecute un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. Din biroul său din Ierusalim, Netanyahu a vorbit despre chestiunea mutării unor ambasade de la Tel Aviv la Ierusalim, după anunțul în acest sens făcut de Doland Trump, despre ISIS, Iran, dar și despre relația Israelului cu România.

Reporter: - Toată lumea a fost surprinsă când președintele Trump a anunțat mutarea ambasadei SUA la Ierusalim. Dumneavostră ați fost surprins?

Benjamin Netanyahu: - Nu am fost surprins, pentru că a promis în campania electorală că va face asta și a făcut ceea ce a promis. A făcut ceea ce era corect. Este absurd să susții, la 3000 de ani de când Regele David a stabilit că Ierusalimul este capitala noastră și la 70 de ani de când Ierusalimul este capitala statutul evreu modern, că Ierusalimul nu este capitala noastră. Președintele Trump spune ceea ce este evident. Mă bucur că a spus ceea ce știe toată lumea că este adevărat. El a avut curajul să o spună.

Reporter: - Ce v-a surprins mai mult, reacțiile din lumea arabă, răspunsul țărilor europene...?

Benjamin Netanyahu: - Nu am văzut o reacție așa de puternică în capitalele arabe. Din contră. Poate au existat mai multe reacții în unele capitale europene decât în capitalele arabe. Cred că uneori oamenii au acceptat minciuni. Este o minciună des întâlnită că nu ar trebui să spui că Ierusalimul este capitala Israelului. Oamenii au tot repetat-o până când cineva a avut curajul să spună că „împăratul este gol”. Unde are loc în acest interviu?

Reporter: - În Ierusalim.

Benjamin Netanyahu: - Da. Acesta este biroul prim-ministrului. În Ierusalim. Parlamentul nostru este în Ierusalim. Curtea Supremă a Israelului este la câteva străzi distanță, în Ierusalim. Aici este sediul Guvernului, aici va rămâne și, prin urmare, este ridicol să presupunem altceva.

Reporter: - Însă deocamdată doar Guatemala și SUA au anunțat că își vor muta ambasadele la Ierusalim.

Benjamin Netanyahu: - Cred că multe țări vor lua exemplu. Avem discuții cu mai multe țări.

Reporter: - Cum (au loc aceste discuții - n.r.)?

Benjamin Netanyahu: - Este ușor. Vorbim pur și simplu. Cred că există un interes din partea mai multor țări să procedeze la fel. După ce SUA își vor muta ambasada, mă aștept ca și alte țări să facă la fel în scurt timp.

Reporter: - Chiar și țări europene?

Benjamin Netanyahu: - Unele țări europene, da.

Reporter: - De credeți că acest proces se desfășoară atât de lent?

Benjamin Netanyahu: - Durează ceva timp până când oamenii se adaptează noilor realități. Acest lucru este adevărat în toate domeniile. Dar cred că acest proces este de neoprit. În curând vom vedea din ce în ce tot mai multe țări vom accepta realitatea.

Reporter: - Ați discutat recent cu președintele României. Domnul președinte a făcut o declarație, dar nu este clar ce s-a decis.

Benjamin Netanyahu: - În mod normal, nu dezvălui lucrurile care le discut cu șefi de state, dar apreciez prietenia președintelui Iohannis și a poporului român. Apropo, de-a lungul administrațiilor care s-au succedat, trebuie să spun, am avut un parteneriat foarte bun și o prietenie foarte puternică. Însă unele discuții se bazează pe discreție, așa că sunt și eu discret.

Reporter: - Credeți că România își va muta ambasada (la Ierusalim - n.r.)?

Benjamin Netanyahu: - Va trebuie să-l întrebați pe președintele Iohannis. Eu sper că da, în curând. Dar trebuie să spun că este o speranță, nimic mai mult.

Reporter: - România are un parteneriat strategic cu SUA, dar și o relație apropiată cu Israelul. În România, mulți politicieni vorbesc despre nevoia unui avocat la nivel internațional. Poate să fie Israelul avocatul României în relația cu SUA?

Benjamin Netanyahu: - Nu cred că România are nevoie de avocați. Nimeni are nevoie de avocați. Cred că trebuie să faceți poporul american conștient de prietenia cu SUA și de faptul că împărtășiți aceleași valori democratice. Israelul a făcut acest lucru în mod sistematic de-a lungul anilor și susținerea americană față de Israel nu a fost niciodată mai puternică. O susținere foarte puternică în rândul oamenilor. Americanii apreciază democrația, iar România este o democrație și are foarte multe valori comune cu SUA. Faceți cunoscute aceste lucruri! Noi spunem și în SUA aceste lucruri, îi vorbim de bine pe prietenii noștri din toată lumea.

Reporter: - Aveți aici în Israel o comunicate puternică de români. Până și doctorul dumneavostră este din România.

Benjamin Netanyahu: - Da, deci trebuie să înțelegeți că am mare încredere în români, altfel nu l-aș lăsa pe doctorul meu personal să mă trateze. O spun sub formă de glumă, dar nu este o glumă. Este o prietenie adevărată între toți israelienii și acei israelieni care au venit din România. Este o comunitate foarte apreciată și iubită în Israel.

Reporter: Nivelul schimburile economice dintre cele două țări este încă unul prea scăzut?

Benjamin Netanyahu: - Sunt de acord. Ar trebui să fie mai mare. Au fost multe investiții israeliene în România de-a lungul anilor, dar sunt de acord că ar trebuie să ne sporim relațiile comerciale. Mi-ar plăcea să văd mai mulți turiști români venind aici. Ar trebui să vină să viziteze Israelul atât ca stat modern, cât și ca „ținutul sfânt”, locul unde se află originile creștinismului. Cred că este ceva ce le va stârni imaginația: viitorul și trecutul în același loc.

Reporter: - Americanii și rușii susțin că ISIS a fost învins în Siria. Israelul are aceeași opinie?

Benjamin Netanyahu: - Este în mare parte adevărat. Treaba nu este pe deplin terminată, dar este pe care să le întâmple. Israelul a contribuit la înfrângerea ISIS în multe feluri. Unul dintre modurile în care am contribuit este prin oferirea de informații excelente, fără precedent pentru foarte multe țări cu privire la planuri pentru peste 30 de atacuri teroriste, unele dintre ele enorme. Multe dintre ele cu ținte în Europa. Așa că Israelul a ajutat în acel domeniu. Dar trebuie să ne asigurăm că împiedicăm două lucruri. Primul: să ne asigurăm că ISIS nu-și formează noi baze - Israelul a contribuit decisiv la prevenirea formării de noi baze ale ISIS în Orientul Mijlociu. Al doilea aspect este acela că Iranul înlocuiește ISIS. Iranul este mult mai periculos decât ISIS și trebuie să oprim și acest lucru.

Reporter: - Ați declarat recent, într-o conferință alături de vicepreședinte SUA Mike Pence, că Iranul otrăvește Orientul Mijlociu. Care este otrava și care este mecanismul prin care otrăvește?

Benjamin Netanyahu: - Tiranie, agresivitate, teocrație, teroare. Acesta este mecanismul: practic, devorează țări prin trimiterea unor teroriști peste tot în Orientul Mijlociu și nu numai. Acesta este un lucru care trebuie oprit acum. Dacă am învățat ceva din istoria secolului trecut este că atunci când ai ideologii extreme, radicale, violente, trebuie să le tai de la rădăcină, să nu le lași să se răspândească, pentru că la final toată lumea plătește prețul.

Reporter: - Aveți o prezență constantă pe rețelele de socializare. Este social media o „soluție magică” pentru politicieni?

Benjamin Netanyahu: - Pentru cei care au o presă favorabilă, nu este necesară (activitatea pe rețelele de socializare - n.r.). Eu nu am o presă foarte favorabilă în Israel, așa că este necesar. Dar îmi face plăcere. Știți de ce? Pentru că îmi oferă oportunitatea de a lua legătura nu numai cu publicul din Israel, pe care îl prețuiesc profund, dar și cu oameni din toată lumea, din Europa, din India, din America Latină, din America de Nord. Este o modalitate de a avea un dialog direct cu oamenii. Nu numai că poți să le vorbești direct, dar și ei pot să-ți vorbească ție direct, să-ți spună ce nu le place. Mă bucur să spun că majoritatea lucrurilor pe care le-am publicat pe rețelele de socializare au primit un răspuns favorabil. Știți cu cine mai vorbesc? Cu oamenii din Iran. Vorbesc cu ei direct. Noi nu avem o problemă cu oamenii din Iran. Avem o problemă cu regimul din Iran, care îi chinuie pe acești oameni. Am fost surprins, în preajma protestelor recente din Iran, că mesajele pe care le transmiteam iranienilor pe rețelele de socializare erau primite cu mare entuziasm și, deseori, cu mare curaj. Oamenii comentau cu nume și prenume, se indentificau. Deci prin intermediul rețelelor de socializare, prin aceste filmulețe pe care le postam, puteam să văd că se întâmplă ceva în Iran. Dincolo de aspectele mai puțin pozitive ale rețelelor de socializare, beneficiile sunt majore și ar trebui să fie menținută libertatea de exprimare online.

Reporter: - Ce le transmiteți românilor?

Benjamin Netanyahu: - În Israel, românii sunt iubiți. Îi așteptăm să vină să viziteze Israelul. Evreii din România au o istorie de secole. România a fost singura țară, în timpul Războiului Rece, care a păstrat întotdeauna relațiile cu Israel. Sunt sute de mii de israelieni cu origini românești. Sunt ca un pod uman între cele două țări. Israelienii vin în România și sper că românii vor veni în Israel în număr cât mai mare. Există o prietenie și simpatie naturală între țările noastre. Putem să facem multe lucruri împreună.