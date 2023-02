Beyoncé şi Adele se vor confrunta la principalele categorii la gala premiilor Grammy

Covorul roşu la ceremonia Grammy Awards, cele mai importante recompense din industria muzicală americană, va fi dominat, duminică, de staruri, în special de Adele şi Beyoncé, care se vor înfrunta din nou la această ediţie, scrie AFP.

Kendrick Lamar, Harry Styles şi Taylor Swift fac, de asemenea, parte dintre favoriţii celei de-a 65-a ceremonii care va aduna un număr mare de artişti de renume. Printre ei, Bad Bunny, Lizzo, Steve Lacy sau Mary J. Blige, informează News.ro.

În fruntea nominalizărilor, anul acesta, se află Beyoncé la nouă categorii, apoi rapperul Kendrick Lamar cu opt nominalizări. Britanica Adele şi cantautoarea folk-rock Brandi Carlile sunt la egalitate cu şapte selecţii.

Gala, prezentată din nou de umoristul Trevor Noah, va încununa un an 2022 plin de albume de mare succes, între care "Renaissance" de Beyoncé şi "30" al lui Adele.

Cele două discuri se confruntă la cele mai prestigioase categorii, la şase ani după un duel care a avantajat-o pe cea de-a doua.

În 2017, artista britanică şi-a învins concurenţii la principalele categorii, câştigând cinci trofee cu albumul "25", în detrimentul cântăreţei născute la Houston, al cărei album "Lemonade", astăzi un clasic, a trebuit să se mulţumească cu premiul Grammy pentru "cel mai bun album de muzică urbană contemporană".

Pe scenă, Adele i-a adus un omagiu "reginei" Beyoncé iar Records Academy, cea care decernează recompensele, a fost acuzată încă o dată că lasă în planul doi artiştii de culoare.

Potrivit revistei de specialitate Billboard, premiul Grammy pentru "cel mai bun album" va fi câştigat de Beyoncé şi Adele îl va avea pe cel pentru "cel mai bun cântec" cu "Easy On Me". Cu toate acestea, surprizele ediţiilor anterioare invită la precauţie cu privire la predicţii.

Cu nominalizările pentru această ediţie, Beyoncé egalează recordul soţului ei, Jay-Z, ca fiind artista cu cele mai multe nominalizări din istoria acestor premii.

Şi dacă este deja artista cu cel mai mare număr de gramofoane de aur, ediţia din 2023 i-ar putea permite să preia definitiv conducerea şi să-l depăşească pe dirijorul Georg Solti care are cele mai multe victorii.

Rapperul portorican Bad Bunny, artist care a avut un succes comercial semnificativ în lume în 2022, este nominalizat la trei categorii, inclusiv la "cel mai bun album" pentru "Un verano sin ti".

Este primul album integral în spaniolă care concurează la una dintre principalele categorii.

Taylor Swift, devenită o mare vedetă pop, ar putea să câştige în sfârşit un Grammy la categoria "cântecul anului" cu versiunea extinsă a "All too well". O piesă lansată în 2012, dar reînregistrată cu suficiente diferenţe pentru a putea concura din nou.

Şi după câţiva ani în care favoriţii au fost destul de evidenţi - Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion şi Billie Eilish - cursa pentru "revelaţia anului" este deschisă la premiile Grammy 2022.

Printre artiştii selectaţi, se află brazilianca Anitta, italienii de la Maneskin, rapperul Latto. Şi grupul BTS este în cursă.

Academia, compusă în special din autori, compozitori, ingineri de sunet, a nominalizat şi o serie întreagă de artişti deja consacraţi în industria muzicală, printre care Bonnie Raitt, Willie Nelson şi ABBA.

După un show memorabil la gala Grammy din 2019, cântăreaţa Brandi Carlile va reveni pe scenă, concurând la mai multe categorii de top.

Ea a declarat recent pentru AFP că a fost „nebună de bucurie” pentru toate aceste nominalizări, „mai ales că premiile Grammy sunt ca o familie, ceea ce înseamnă că alţi muzicieni cred că am făcut o treabă bună anul acesta”.