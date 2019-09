Bianca Andreescu a dezvăluit STRATEGIA SPECIALĂ prin care a învins-o pe Serena Williams

Bianca Andreescu a explicat că planul ei în finala cu Serena Williams de la US Open a fost să o facă pe jucătoarea americană să muncească pentru fiecare minge, conform News.ro.

"(n.r. - când Serena a revenit de la 1-5) Mi-am spus să rămân concentrată pe tactica mea. Ea juca mai bine şi cred că publicul a ajutat-o cu adevărat. Am încercat să opresc zgomotul (n.r. - venit din tribune, punându-şi mâinile la urechi). Nu mă mai puteam auzi gândind. Era foarte, foarte tare. Dar asta face acest turneu atât de special. Mă aşteptam să revină, este o campioană şi campioanele asta fac. A fost greu să fac abstracţie de toate acestea, dar cred că am făcut o treabă bună până la urmă. Am încercat să respir cât mai mult din momentul în care m-am trezit şi până la finală, am încercat să-mi stăpânesc nervii, nu a fost uşor, dar cred că am făcut-o bine tot anul. Planul meu a fost să o fac să muncească pentru fiecare minge, să-i dau cât mai multe mingi înapoi în teren şi cred că a fost un pic intimidată de asta. Cred că sunt unele asemănări în jocul nostru, încercăm să ţinem punctele scurte cu stilul nostru agresiv, încrecăm să folosim serviciul ca pe un avantaj şi luptăm din greu. Dar vreau să am ceva al meu, am un stil diferit de cel al multor jucătoare din circuit şi merge bine, trebuie doar să-l mai îmbunătăţesc. Nu m-am gândit să fiu celebră, obiectivele mele sunt să câştig cât mai multe grand slam-uri şi să devin numărul 1 în lume. Nu mă plâng de celebritate, a fost un an extraordinar. (n.r. - despre premiu) Nu mă întrebaţi pentru că nu am niciun indiciu. Nu am deţinut niciodată atât de mulţi bani", a declarat Andreescu, în conferinţa de presă de după finală.

Ea a precizat că a crezut că poate să se impună la un turneu de grand slam după ce a câştigat Orange Bowl, în 2015.

"Este o nebunie.... (cu lacrimi în ochi). Am visat la acest moment de mult timp, după ce am câştigat Orange Bowl. După câteva luni, am crezut asta, că pot ajunge la acest nivel. Mi-am închipuit asta în fiecare zi. Ca totul să devină realitate, chiar este o nebunie", a adăugat ea.

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, locul 15 WTA, a câştigat turneul de grand slam US Open, învingând-o în finală pe americanca Serena Williams, numărul 8 mondial. Ca urmare a acestui succes, Andreescu urcă pe locul cinci în clasamentul WTA. Simona Halep ajunge pe poziţia a şasea.

Andreescu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute, sub privirile ducesei de Sussex, Meghan Markle. La meci a asistat şi Nadia Comăneci.

Învingătoarea va primi un premiu de 3,85 de milioane de dolari (aproape 3,5 milioane de euro), cel mai mare din istorie la un grand slam, şi 2.000 de puncte WTA, iar învinsa, 1,9 milioane de dolari şi 1.300 de puncte WTA.