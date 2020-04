Bianca Andreescu a schimbat racheta cu chitara în autoizolare

Bianca Andreescu a povestit cum îşi petrece timpul în autoizolare. Sportiva canadiană de origine română spune că şi-a reluat vechi hobby-uri, a început să creeze negative şi să cânte la chitară, potrivit Mediafax.

”Am început să creez negative, dar las cântatul prietenilor mei mai talentaţi. Tot ce fac are o tentă de R&B sau rap, acestea fiind şi genurile mele preferate de muzică.nAm reînceput să cânt şi la chitară. Prima dată am început să cânt când eram mică, dar m-am lăsat în ultimii ani, nu am mai avut timp, fiind prinsă mereu în deplasări pentru turnee şi în şedinţe de antrenament”.

De asemenea, Andreescu a dezvăluit că a demarat un proiect de dezvoltare personală.

”Este plăcut să îmi reiau hobby-urile mele vechi şi, chiar dacă sunt încă stângace, am rămas surprinsă de cât de multe lucruri încă ştiu să fac.mÎn perioada aceasta, putem încerca lucruri pe care nu le-am făcut niciodată şi care, cine ştie, pot deveni noi pasiuni. Eu am demarat şi un proiect de dezvoltare personală şi, trebuie să fiu sinceră, a început deja să îmi îmbunătăţească semnificativ viaţa”.