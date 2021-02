Bianca Andreescu după victoria asupra Mihaelei Buzărnescu: 'Mă simt al naibii de bine. Meciul de astăzi nu a fost deloc uşor'

Bianca Andreescu a învins-o, luni, pe Mihaela Buzărnescu, în primul meci jucat după 15 luni. Sportiva canadiană de origine română spune că acest succes din primul tur al AusOpen înseamnă mult pentru ea, potrvit news.ro.

"Mă simt al naibii de bine. Meciul de astăzi nu a fost deloc uşor. Sunt foarte fericită de modul în care m-am luptat, mai ales spre final. Cu Mihaela, o colegă română, am mai jucat de două ori în trecut şi a fost întotdeauna un meci dificil, aşa că sunt foarte fericită. Această victorie înseamnă mult, am avut 15 luni de pauză. Am trecut prin multe în acele 15 luni. Nu a fost uşor, dar în acel moment de acolo (n.r. - pe teren, după meci) mi-am dat seama cât de mult merită toate acestea. Nu am renunţat niciodată. Am oameni uimitori în jurul meu. Nu ştiu unde s-a dus echipa mea, dar le mulţumesc pentru că au fost alături de mine şi, de asemenea, le mulţumesc tuturor de acasă şi familiei mele. Mi-am spus să nu greşesc, pentru că greşeam foarte multe mingi. Nu vreau să fiu prea dură cu mine, este primul meu meci şi cred în capacităţile mele. În următorul meci, va trebui să -mi ridic nivelul puţin mai mult. Dar şi Mihaela şi-a ridicat nivelul faţă de primul set", a declarat Andreescu, la interviul acordat pe teren.

Citește și: VIDEO | Clotilde Armand a descoperit că e greu să fii primar: 'Trebuie nu ştiu câte voturi pentru a face o mică investiţie'

Mihaela Buzărnescu, locul 138 WTA, prezentă pe tabloul principal ca lucky loser, a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-3, de jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 9 WTA şi cap de serie numărul 8, în turul I al Australian Open.

Acesta a fost primul meci oficial jucat de Bianca Andreescu după accidentarea la genunchi, suferită în octombrie 2019, la Turneul Campioanelor. În plus, ea a fost nevoită să efectueze o carantină strictă la sosirea în Australia, după ce antrenorul ei a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Andreescu va evolua în faza următoare cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 71 WTA.