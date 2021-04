Bianca Andreescu ratează Madrid Open, după ce a fost testată pozitiv cu coronavirus

Jucătoarea canadiană Bianca Andreescu, locul 6 WTA, a anunţat, duminică seară, că a fost testată pozitiv cu coronavirus la Madrid.

“După ce am fost testată negativ de două ori înaintea zborului către Madrid, din păcate am fost informată că am fost testată pozitiv cu Covid-19 la sosire, astfel că nu voi juca la Madrid Open”, a notat Andreescu pe Twitter, potrivit news.ro.

Ea a precizat că se simte bine. “Mă odihnesc şi respect în continuare protocolul medical şi de siguranţă. Abia aştept să revin pe teren cât mai curând”, a adăugat sportiva.