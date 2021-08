Bianca Drăgușanu a fost SUNATĂ RAPID de la bancă: funcționarele erau contrariate de sumele din conturi

Biancă Drăgușanu face o mică avere din contratele de promovare a căror imagine este. Recent, vedea a povestit că a încasat sume consistente de bani din promovarea unei afaceri de videochat și că a fost sunată de funcționarele unei bănci pentru a explica proveniența banilor.

„100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica.

Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii. Peste 10.000 de euro te întreabă. Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine. La modul general, lumea te judecă.

Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni”, a fost răspunsul dat de Bianca Drăgușanu la Teo Show.