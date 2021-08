Biblioteca Judeţeană Vaslui a achiziţionat cărţi şi dispozitive pentru sala multimedia în valoare de peste 42.000 de lei

Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui a achiziţionat de la începutul acestui an cărţi şi materiale pentru sala multimedia în valoare de peste 42.000 de lei, potrivit agerpres.ro.

Potrivit directorului instituţiei, Gelu Bichineţ, anul 2020 a fost unul greu pentru biblioteci, iar lucrătorii din domeniu fac toate eforturile pentru păstrarea cititorilor fideli şi pentru atragerea de noi utilizatori.

"Pentru că anul trecut a fost un an crâncen atât pentru edituri cât şi pentru bibliotecile publice, cred că este de datoria noastră să venim în întâmpinarea utilizatorilor. Am analizat toate ofertele împreună cu colegii de la achiziţii şi împreună cu şefii de servicii de la fiecare sală în parte şi iată că după jumătate de an am achiziţionat peste 3.700 de documente în valoare de peste 42.000 de lei. În ritmul acesta vom reuşi să răspundem solicitărilor, întrucât de la o zi la alta, vin cereri pentru noi şi noi titluri. Producţia editorială este extraordinar de mare în România, chiar dacă a fost un an dureros, dar editorii ştiu că numai ţinând pasul cu cerinţele cititorilor, numai promovând cele mai bune creaţii, îşi pot menţine activitatea, iar noi, ca biblioteci, cred că printr-o achiziţie ritmică, printr-o achiziţie diversificată, întrucât biblioteca judeţeană are un caracter enciclopedic, vom reuşi să răspundem nevoii cititorilor noştri", a declarat Gelu Bichineţ.

Directorul bibliotecii judeţene a menţionat că s-a încercat pe cât posibil acoperirea tuturor domeniilor de activitate, inclusiv zona multimedia, având în vedere că în utimul timp au crescut solicitările de CD-uri sau de DVD-uri din partea unor utilizatori care vin la bibliotecă pentru a asculta muzică sau pentru a viziona filme.