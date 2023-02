Biden s-a dezlănțuit la un an de război: Putin a fost informat că nu va câștiga niciodată Ucraina

Preşedintele american Joe Biden a transmis vineri, când se împlineşte un an de la invazia rusă din Ucraina, că Rusia nu va reuşi niciodată să cucerească această ţară şi l-a calificat pe Vladimir Putin drept „un dictator” cu ambiţii imperialiste.

„Voi repeta astăzi ceea ce am spus acum un an, când Rusia a invadat Ucraina. Un dictator hotărât să reconstruiască un imperiu nu va şterge niciodată dragostea de libertate a poporului. Brutalitatea nu va măcina niciodată voinţa celor liberi. Iar Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. Niciodată”, a scris Joe Biden pe Twitter.

Ulterior, a mai publicat un mesaj, însoţit de o fotografie din timpul vizitei sale surpriză pe care a făcut-o în această săptămână la Kiev, în care apare plimbându-se pe stradă alături de preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în care subliniază că Ucraina „este încă independentă şi liberă”, în ciuda unui an de asalt continuu, ba mai mult, a reuşit să-şi recucerească „mai mult de jumătate din teritoriul pe care Rusia îl deţinea anul trecut”.

„Astăzi, la un an după ce au început să cadă bombele, Ucraina este încă independentă şi liberă. De la Herson la Harkov - luptătorii ucraineni şi-au recuperat pământul. Şi în mai mult de jumătate din teritoriul pe care Rusia îl deţinea anul trecut, steagul ucrainean flutură din nou cu mândrie”, spune Joe Biden.

Today, a year after bombs began to fall, Ukraine is still independent and free.



From Kherson to Kharkiv – Ukrainian fighters have reclaimed their land.



And in more than half of the territory Russia held last year, the Ukrainian flag proudly waves once more. pic.twitter.com/6pv7eBL9gj