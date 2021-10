'Bijuteria' lui Hagi nu a fost de ajuns - România, aproape de un rezultat nesperat cu Germania, iar calificarea la Cupa Mondială se joacă

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă vineri seara, în deplasare, de reprezentativa Germaniei, cu scorul de 2-1, după ce la pauză România conducea cu 1-0 prin golul marcat de Ianis Hagi.

Au marcat: Gnabry ’52, Muller ‘81 / Ianis Hagi ‘9

0-1, min. 9: Ianis Hagi a înscris cu un şut la colţul lung, după ce a trecut de doi adversari.

1-1, min. 52: Gnabry a egalat cu un şut din afara careului.

2-1, min. 81: Muller a marcat din aproximativ 2 metri, după un corner.

În minutul 8, centralul Cuneyt Cakir a anulat decizia sa de a acorda un penalti pentru o intervenţie a lui Burcă la Werner. El dictase penalti în minutul 5, iar faza a fost analizată de arbitrii VAR şi apoi chiar de central, după care decizia de acordare a enaltiului a fost anulată.

Germania: 22. Ter Stegen – 18. Hofmann (16. Klostermann ’85), 15. Sule, 2. Rudiger, 5. Kehrer – 8. Goretzka, 6. Kimmich – 10. Gnabry, 11. Reus (7. Havertz ’67), 19. Sane (20. Adeyemi ’89) – 9. Werner (13. Muller ’67). Selecţioner: Hansi Flick

România: 1. Niţă – 2. Raţiu, 17. Rus, 6. Chiricheş-cpt., 15. Burcă (4. Manea ’50), 3. Toşca – 23. Stanciu (5. Albu ’82), 18. Marin – 14. Hagi (10. Maxim ’60), 9. Puşcaş (20. Mitriţă ’82), 22. Mihăilă (7. Ivan ’60). Selecţioner: Mirel Rădoi

Meciul a fost arbitrat de o brigadă din Turcia, formată din Cuneyt Cakir (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenţi) şi Alper Ulusoy (rezervă). Arbitri VAR au fost Mete Kalkavan şi Huseyin Gocek.

Luni, 11 octombrie, în Ghencea, tot de la 21:45, naționala primește vizita Armeniei.

În aceeaşi grupă au avut loc astăzi şi partidele Islanda – Armenia (1-1) şi Liechtenstein – Macedonia de Nord (0-4).

Clasament: 1. Germania – 18 puncte, 2. Macedonia de Nord - 12 puncte, 3. Armenia – 12 puncte, 4. România – 10 puncte, 5. Islanda – 5 puncte, 6. Liechtenstein – un punct.

România are meciurile cu Armenia (acasă), Islanda (acasă) și Liechtenstein (deplasare). Contracandidatele pentru locul 2 în grupă, care asigură prezența la baraj, mai au de jucat astfel: Armenia cu România (d), Macedonia de Nord (a) și Germania (d); Macedonia de Nord cu Germania (a), Armenia (d) și Islanda (a).

What a sensational goal from our own Ianis Hagi. ???????????? pic.twitter.com/XRHv5gItKk