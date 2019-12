Bilanț NEGRU după ce taifunul Phanfone a făcut ravagii de Crăciun: 16 morți

Bilanțul taifunului Phanfone, care a afectat insulele din Filipine în ziua de Crăciun, a ajuns joi la 16 morți și a distrus mai multe case și zone turistice din regiune, au informat autoritățile, relatează site-ul postului CNN și cotidianul The Guardian, conform Mediafax.

Taifunul Phanfone, cunoscut local sub numele de taifunul Ursula, a ajuns în provincia Samar marți, aducând ploi abundente și furtuni.

Taifunul s-a îndreptat miercuri apoi spre regiunile Visayas de Est, Luzon și Visayas de Vest, provocând pene de curent și dărâmând mai mulți copaci și case.

Aproximativ 2,351 de oameni au fost afectați de taifun, iar 1,654 de oameni s-au refugiat în centre de evacuare.

ICYMI: The #SolarEclipse as seen from JMA Himawari satellite - manifested with the temporary darkness that travelled across Southeast Asia.



The large cloud cluster is Typhoon #UrsulaPH (#Phanfone). pic.twitter.com/O7ONiIFHnc