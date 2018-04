Bilanţ NEGRU, după ciocnirile VIOLENTE de la graniţa Israelului: Nouă MORŢI, şi circa 500 de răniţi, dintre care 33 ÎN STARE GRAVĂ / VIDEO

Un jurnalist palestinian rănit vineri de gloanţe trase de soldaţi israelieni în timpul protestelor de la frontiera dintre Fâşia Gaza şi Israel a decedat, a anunţat sâmbătă Ministerul Sănătăţii palestinian, scrie AGERPRES, citând AFP şi DPA.

Jurnalistul respectiv, Yasser Mourtaja, lucra pentru agenţia de presă Ain Media, cu sediul în Gaza. Ministerul citat a precizat că un alt palestinian, de asemenea rănit vineri, a murit din cauza rănilor suferite.



Bilanţul zilei de vineri în ciocnirile dintre palestinieni şi armata israeliană la graniţa dintre Fâşia Gaza şi Israel a ajuns astfel la nouă morţi şi circa 500 de răniţi, dintre care 33 se află în stare gravă.

Începând din 30 martie, cel puţin 31 de palestineni au murit în ciocnirile violente cu forţele israeliene în mai multe locuri ale frontierei dintre Fâşia Gaza şi Israel.



Armata israeliană a declarat că a oprit mai multe tentative de rupere a gardului de la frontieră şi că a 'răspuns cu mijloace de dispersare a manifestanţilor, folosind focul de armă în conformitate cu regulile de angajare' militară.

Demonstranţii palestinieni au organizat un amplu protest, care ar urma să se încheie la jumătatea lunii mai, intitulat 'Marele Marş al Întoarcerii', prin care lansează un apel la revenirea refugiaţilor palestinieni sau a urmaşilor acestora, care în timpul conflictului din 1948 au fugit sau au fost expulzaţi din căminele lor aflate pe teritoriul actual al Israelului.

Drone footage shows black smoke billowing from mounds of tires being burnt by Palestinians as thousands gather for protests near the Gaza-Israeli border. https://t.co/2UQa6ebpV7 pic.twitter.com/Gofgek29PR