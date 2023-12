Evoluția prețurilor în România: Biletele de avion și detergenții, în topul scumpirilor / Uleiul, făina și mălaiul s-au ieftinit

Transportul aerian, detergenţii, serviciile de apă, canal şi salubritate şi articolele chimice, se află în topul scumpirilor înregistrate în ultimul an, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform Agerpres.

În luna noiembrie a acestui an, tarifele pentru transportul aerian au fost cu 29,56% mai mari comparativ cu noiembrie 2022, preţul detergenţilor a urcat cu 23,58%, cel al serviciilor de apă, canal şi salubritate cu 20,45%, iar al articolelor chimice cu 16,89%.

În ceea ce priveşte mărfurile alimentare, acestea s-au scumpit, în medie, cu 6,84% comparativ cu noiembrie 2022. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la bere (16,17%), peşte proaspăt (16,13%) şi conserve şi alte produse din peşte (14,23%).

Ieftiniri au fost consemnate la ulei comestibil (-27,51%), făină (-21,97%) şi mălai (-18,16%), margarină (-6,72%), zahăr (-4,4%) şi lapte de vacă (-3,35%).

Faţă de luna octombrie a acestui an, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete (+3,2%), ouăle (+0,85%), fasolea boabe şi alte leguminoase (+0,79%).

Pe de altă parte, margarina a fost mai ieftină cu 13,59% în noiembrie faţă de octombrie 2023, mălaiul cu 5,43%, iar citricele şi alte fructe meridionale cu 3,94%.

La capitolul mărfuri nealimentare, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit detergenţii, plus 23,58%, articolele chimice, cu 16,89% şi articolele de igienă, cosmetice cu 15,58%. În schimb, s-au ieftinit energia electrică cu 11,54% şi combustibilii cu 2,71%.

Faţă de luna precedentă, în noiembrie, detergenţii au costat mai mult cu 1,52%, încălţămintea din piele a consemnat un plus de 1,38%, iar articolele de igienă, cosmetice au fost mai scumpe cu 0,95%. Scăderi au fost înregistrate la energie termică, cu 8,44%, combustibili cu 1,85%, maşini de spălat (0,09%).

Călătoriile cu avionul, mai scumpe cu aproape 30%

În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru transportul aerian - plus 29,56%, apă, canal şi salubritate - plus 20,45% şi serviciile poştale - plus 16,17%. Potrivit INS, la această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.

În noiembrie, faţă de octombrie, scumpiri au fost consemnate în ceea ce priveşte igiena şi cosmetica, plus 1,2%, îngrijire medicală (+0,59%) confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte, plus 0,51%. În schimb, ieftiniri s-au înregistrat la transportul aerian (-7,82%) şi serviciile de apă, canal, salubritate (-0,78%).

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna noiembrie la 6,72%, de la 8,07% în octombrie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.