Billboard 200: Morgan Wallen se clasează pe primul loc după stabilirea unui record de accesări online pentru un album country

Morgan Wallen s-a clasat pe primul loc în Billboard 200 cu „Dangerous: The Double Album”, care a stabilit un record de accesări online pentru un album country, relatează News.ro.

„Dangerous: The Double Album”, lansat pe 8 ianuarie, a fost vândut în SUA, în săptămâna încheiată pe 14 ianuarie, în 265.000 de unităţi, potrivit MRC Data.

Cele 30 de piese de pe album au fost accesate online de 240,18 milioane de ori.

Acesta este al doilea album al lui Wallen, în vârstă de 27 de ani, şi primul al lui care se clasează în fruntea topului american. „If I Know Me” (2018) a ajuns cel mai sus în top pe locul al 13-lea, în august 2020. În total, acesta a fost vândut în 1,7 milioane de unităţi, iar piesele incluse pe el au fost accesate online de 2,4 miliarde de ori.

La nivelul ultimelor 12 luni, „Dangerous” a înregistrat a noua cea mai bună săptămână, din punct de vedere al unităţilor vândute, pentru un album din orice gen muzical.

Locul secund în clasamentul american a fost ocupat de „Evermore” al lui Taylor Swift, care a coborât o poziţie, cu 55.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la debut. Discul a petrecut în total trei săptămâni în fruntea topului.

Pop Smoke şi albumul „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, lansat postum, în iulie 2020, s-au menţinut pe locul al treilea, cu 47.000 de unităţi vândute.

Cântăreaţa R&B Jazmine Sullivan s-a clasat pe locul al patrulea, cu „Heaux Tales”, care a fost vândut în 43.000 de unităţi în prima săptămână.

Lil Durk şi „The Voice” au coborât trei locuri, până pe cinci, cu 42.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de top.

„After Hours” al lui The Weeknd a urcat opt poziţii în listă, până pe şase. Revenirea este datorată lansării videoclipului „Save Your Tears” şi apropierii reprezentaţiei lui, din 7 februarie, la finala Super Bowl, promovată online.

Albumul „Positions” al Arianei Grande a coborât trei locuri în top, până pe şapte, după ce a fost vândut în 34.000 de unităţi în a 11-a săptămână de la lansare.

Top 10 este completat de Luke Combs şi „What You See Is What You Get”, Juice WRLD şi „Legends Never Die” şi de Megan Thee Stallion şi „Good News”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).