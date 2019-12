Billel Omrani a mărturisit că și-a tuns părul și și-a schimbat stilul vestimentar pentru a-i face pe plac antrenorului Dan Petrescu

Billel Omrani a dezvăluit, într-un interviu, faptul că și-a tuns părul și și-a schimbat stilul vestimentar pentru a-i face pe plac antrenorului Dan Petrescu, potrivit Mediafax.

Omranu a vorbit, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, despre pretențiile pe care Dan Petrescu le-a avut în privința aspectului său: ”E adevărat că nu prea-i plăcea lui Dan Petrescu lookul meu, cu cercei, cu tatuaje, cu păr vopsit. Dar ăsta sunt eu, era stilul meu! Nu mi-am tuns părul pentru antrenor, doar am vrut o schimbare. Oricum, nu era în regulă, am realizat că sunt un model pentru mulți copii, am și eu copii, trebuie să fiu un exemplu”.

”Bine, recunosc, am făcut-o și ca să fiu pe placul lui Petrescu! Serios, am renunțat să-mi mai vopsesc părul și în următorul meci am marcat. Mister mi-a făcut imediat semn de la bancă: Vezi? Fără păr vopsit ai dat gol!. A și comentat despre asta după meci la TV. Nu m-a deranjat că a pomenit de coafura mea, am râs în vestiar pe tema asta. Mie, în general, îmi place să fiu diferit, de aceea apelam la vopsea și la cercei. Am făcut efort să fiu mai echilibrat și știu că Petrescu a apreciat asta”, a mai spus jucătorul CFR-ului.