Billel Omrani, atacantul lui CFR Cluj după victoria cu Lazio: 'Mi-a spus antrenorul la pauză să încerc să fac diferența'

Billel Omrani, atacantul lui CFR Cluj care a înscris golul decisiv contra lui Lazio, joi seara, scor 2-1, în grupele Europa League, s-a declarat foarte fericit la finalul meciului de pe Stadionul "Dr. Constantin Rădulescu", potrivit Mediafax.

"A fost un meci mare, cu o echipă foarte bună, suntem foarte fericiți. Ei au înscris primii, dar după aceea a trebuit să întoarcem rezultatul. Suntem foarte fericiți că am reușit asta. Mi-a spus antrenorul la pauză să încerc să fac diferența. Păun mi-a dat pasa la gol, am tras din prima, am lovit bara, am văzut că portarul nu vine spre minge și apoi am plasat acea minge cu capul. Trebuie să accept faptul că nu am fost titular. Mi-a spus Dan Petrescu că trebuie să fiu pregătit și că pot intra și după cinci minute, și după o repriză și mai târziu. Sperăm să rămânem lideri în grupă", a declarat francezul, după meciul cu Lazio, la DigiSport.

CFR Cluj s-a impus cu 2-1 contra lui Lazio, în prima rundă din grupa E a Europa League. Italienii au deschis scorul în minutul 25, prin Bastos, însă echipa lui Dan Petrescu a întors rezultatul. Deac, din penalti, în minutul 41, şi Omrani, în minutul 75, au punctat pentru ardeleni.

În urma disputării primei runde din grupa E a Europa League, CFR Cluj a trecut pe primul loc, cu 3 puncte. Rennes şi Celtic Glasgow au câte un punct, după remiza de joi seara, scor 1-1.

Următorul meci al lui CFR Cluj în Europa League va avea loc joi, 3 octombrie, pe terenul lui Celtic Glasgow, campioana Scoţiei.