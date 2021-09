Biserica dedicată vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România a fost resfinţită

Biserica greco-catolică din Haieu - Băile "1 Mai", singura biserică din ţară dedicată vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România (7-9 mai 1999), a fost resfinţită, sâmbătă, după ample lucrări de renovare, de episcopul Virgil Bercea, în prezenţa nunţului apostolic în România şi Republica Moldova, Miguel Maury Buendia, împreună cu un sobor de episcopi, preoţi şi diaconi din Eparhia de Oradea şi Cluj-Gherla.

Lăcaşul de cult catolic, de rit bizantin, ce poartă hramul Naşterea Maicii Domnului, dar şi hramul Sfintei Fecioare Maria, Steaua Evanghelizării (al patrulea lăcaş de cult din lume cu acest hram), se află de două decenii în centrul staţiunii balneare "1 Mai", ca punct de referinţă spiritual, cultural şi turistic. A fost ridicat la iniţiativa actualului ambasador al României în Italia, clericul George Bologan, fiu al satului Haieu, pe când era student la De Propaganda Fide din Roma, cu sprijinul substanţial al postului de televiziune TelePace.

"Am dorit această biserică alături de alţi oameni de bine, la care am apreciat puterea caracterului, convins că orice om care trece pragul unei biserici, fie că este credincios sau nu poate descoperi răspunsul la întrebările existenţiale şi poate deveni mai bun, mai tolerant, mai inspirat, când alege să ia decizii. M-au întrebat unii dacă a avut vreun rost să pierd timpul şi să mă dedic construcţiei acestei biserici. Sunt convins că da. Pentru că prin ea m-am dedicat celorlalţi. Chiar dacă nu este un lucru de fiecare zi. Dar aşa am fost educat. Ce rost are această întâmplare în viaţa mea? Răspunsul este să fii tu însuţi", a spus ambasadorul George Bologan, informează Agerpres.

El a menţionat faptul că Biserica greco-catolică a oferit "un model de unitate creştină, a militat pentru drepturile românilor, a ştiut să spună NU compromisurilor şi a oferit ceea ce ne lipseşte cel mai mult astăzi, un model de coerenţă".

Bologan a mărturisit că a dorit această biserică ca "să fie pace între români", "un liant între generaţii", "un loc de respect pentru cei care au fost oameni de caracter şi au ştiut să îndure pentru credinţă", dar şi un loc de reflecţie care ne aminteşte trilogia vieţii.

"Este bine să dăm valoare prezentului şi să trăim în pace unii cu alţii, până ne avem şi reuşim să ne bucurăm de darul vieţii. Starea de spirit a creştinismului este bucuria. (...) Ce îmi doresc de la această biserică? Să însemne în ogorul sufletesc al neamului, alături de celelalte confesiuni creştine, profunzimea fiinţei creştine, sinceritatea, onestitatea, bunătatea, să-l sprijine pe omul care este în căutarea sensului vieţii. Să dialogheze cu virtuţile creştine. Să-i facă să înţeleagă pe cei de azi valoarea măreţiei responsabilităţii pentru prezent şi mai ales, tăria de caracter", a spus George Bologan.

După slujba arhierească, episcopul greco-catolic Virgil Bercea a înmânat câteva diplome, medalii şi Ordinul Fericitului Traian Frenţiu unor oaspeţi de marcă: ambasadorilor Emil Hurezeanu şi George Bologan, primului preot paroh al bisericii locale, Vasile Pâncotan, doctorului Gheorghe Carp, primarului comunei Sânmartin, Cristian Laza şi altor personalităţi şi familii de enoriaşi.

"Asistăm împreună şi ne bucurăm împreună în această împărtăşanie extinsă care are şi o dimensiune de armonie, să zic aşa, extraecleziastică şi religioasă, de care avem atâta nevoie în aceste zile în ţara noastră. În lume şi la noi, curenţii verticali şi curenţii orizontali, de încrucişări distrugătoare se înteţesc. Un astfel de moment, o astfel de insulă de bunătate, de înţelegere, de comuniune este semnul că ceea ce uneşte în armonie, în pace sufletească este mult mai important decât ceea ce, plecaţi de aici sau încă neajunşi aici, ne desparte sau ne învrăjbeşte", a spus Emil Hurezeaznu.

Actualul paroh al bisericii, Ştefan Madarasi, care a primit o cruce pectorală din partea episcopului Bercea, a dăruit nunţiului apostolic o pictură reprezentând biserica din Haieu.

Temeliile bisericii au fost puse în anul 1999, anul vizitei apostolice a primului Suveran Pontif în România, Papa Ioan Paul al II-lea. Un eveniment istoric marcant pentru ţara noastră, pe care al 264-lea succesor al Sfântului Apostol Petru o îndemna să fie prin Cristos, "protagonista unei noi perioade de entuziasm şi curaj". În memoria acelei vizite a fost ridicată, în exclusivitate, o biserică dedicată "Sfintei Fecioare Maria, Stea a Evanghelizării", sărbătoare instituită de acelaşi Suveran Pontif.

Ecourile evenimentului istoric de acum 22 de ani au fost nenumărate, fiind resimţite pe plan cultural, spiritual, social şi european. Simbolic, acestea răsună zi de zi aici prin clopotul cel mare al bisericii din Băile "1 Mai", donat de însuşi Papa Ioan Paul al II-lea.

Proiectul bisericii a fost realizat la Cluj-Napoca, de regretatul arhitect greco-catolic Ioan Arboreanu, inspirat fiind de modelul Catedralei Arhiepiscopale din Blaj.

Biserica a fost construită timp de doi ani fără întrerupere, în perioada 1999-2001 şi consacrată în 2001 purtând şi hramul "Maria, Steaua Evanghelizării", al patrulea lăcaş de cult din lume cu acest hram.

Despre ce a însemnat construirea acestei biserici acum 20 de ani, a relatat preotul Vasile Pâncotan, parohul de atunci. "La început, nu am îndrăznit nici măcar să cred că aşa ceva este posibil. Însă, prin meritul şi implicarea Excelenţei Sale George Bologan care era student pe atunci, a ascultătorilor postului de televiziune TelePace Italia şi a binefăcătorilor din ţară şi străinătate intermediaţi de acelaşi protagonist, incredibilul a devenit realitate", a spus părintele Pâncotan.

Biserica încântă sufletele celor care intră aici prin lucrările din mozaic bizantin foarte fin, realizate de fostul pictor bisericesc Virgil Moraru şi firma sa, Art Georgie's, dar şi un iconostas neobizantin în foiţă de aur, renovat.

Primul preot al acestei biserici a fost părintele Vasile Pâncotan, care a slujit din 1997 până în 2017, iar din 2017, preot paroh devine tânărul Ştefan Madarasi, conştient fiind că este vorba, aşa cum mărturisea, "de o pastoraţie aparte, în mare parte turistică, într-o lume tot mai puţin fondată pe spiritualitate".

Bisericuţei din staţiunea Băile "1 Mai" îi trec pragul an de an sute de români de diferite confesiuni, din ţară şi străinătate, care se roagă împreună.

"În opinia mea, ecumenismul este necesar. Din punct de vedere al statului, pentru că asigură echilibrul dintre diferitele segmente confesionale care alcătuiesc ţesutul social al ţării. Pe de altă parte, omenirea de azi are nevoie de coerenţă. Creştinismul este o valoare universală. Nu poate fi îngrădit în teritoriul unei naţiuni. Fiind creştini, ne simţim solidari unii cu alţii. Să nu uităm că valoarea de bază a Uniunii Europene este creştinismul. Pentru că fondatorii Uniunii erau oameni foarte credincioşi. Veneam după o perioadă tragică, după un război şi am redescoperit cu toţii valoarea păcii, care este, în primul rând, o valoare universală a creştinismului", a declarat, pentru AGERPRES, George Bologan.

La exact 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, în 2019, acest lăcaş a intrat într-un proces de renovare şi restaurare, inerent pentru a-i fi conservată imaginea, dar mai ales valoarea arhitecturală şi artistică.

Lucrările de renovare au început imediat după finalizarea casei parohiale, dar au fost sistate în 2020 şi au reînceput în februarie 2021. Au fost schimbate geamurile, a fost reînnoit sistemul de încălzire, s-a renovat acoperişul, s-au schimbat ceasurile nefuncţionale, exteriorul fiind renovat cu tencuială decorativă. În interior, s-a zugrăvit întreaga Biserică, s-a schimbat mobilierul bisericesc (stranele, băncile şi altarele sfinţilor), iar la final s-au restaurat iconostasul în foiţă de aur şi două statui vechi, patrimoniu al locului: statuile Sf. Petru şi Pavel. La finalul acestor lucrări, în colaborare cu Primăria Comunei Sânmartin, s-au renovat şi piaţa din faţa bisericii şi curtea acesteia.