'Un Revelion al deviației' - Scandal în Polonia după ce trupa Black Eyed Peas a apărut cu brățări curcubeu în timpul concertului la televiziunea de stat

Membrii trupei pop americane Black Eyed Peas au purtat brățări curcubeu în semn de susținere a comunității LGBT+ în timpul concertului de Anul Nou de aseară, organizat de televiziunea poloneză de stat TVP, care în ultimii ani a jucat un rol în campania partidului de guvernământ din Polonia împotriva a ceea ce acesta numește "ideologia LGBT".

Spectacolul, care, potrivit presei, ar fi costat televiziunea publică 1 milion de dolari, a stârnit indignarea politicienilor din partea partenerului dur al coaliției de guvernare, Polonia Unită (Solidarna Polska), care l-au numit o "rușine" și au condamnat celebrarea "devianței".

Black Eyed Peas a fost anunțată ca fiind capul de afiș al spectacolului "Revelionul viselor" al TVP, un show în direct în stațiunea montană Zakopane, după ce vedeta anterioară, fosta Melanie C de la Spice Girl, s-a retras, invocând "probleme care nu se aliniază cu comunitățile pe care le susțin".

În timpul concertului, care a avut o audiență de 8,3 milioane de spectatori, trupa a cântat cu brățări curcubeu și a dedicat hitul "Where Is the Love?". "unității", numind comunitățile care se confruntă cu ura, precum evreii, persoanele de origine africană și persoanele LGBTQ+.

"Noi suntem Black Eyed Peas... sau puteți spune Black Eyed Peace, pentru că suntem pentru pace, egalitate, armonie. Noi nu suntem Black Eyed PiS", a declarat Will.I.am, solistul grupului, pe rețelele sale de socializare după concert, referindu-se la partidul polonez de guvernământ Lege și Justiție (PiS).

"Noi susținem unitatea, dragostea, toleranța, unitatea... uneori trebuie să mergi acolo unde oamenii nu au aceleași opinii pentru a-i inspira în privința diferențelor, pentru a-i inspira în privința a ceea ce înseamnă toleranța."

Spectacolul a fost criticat, printre alții, de viceminiștrii justiției și agriculturii.

"Promovarea LGBT în TVP2. RUȘINE! Nu este un Revelion al viselor, ci un Revelion al devianței", a declarat aseară, într-un tweet, ministrul adjunct al justiției din Polonia Unită, Marcin Warchoł.

"Homopropagandă la TVP pentru 1 milion de dolari", a scris la rândul său ministrul adjunct al agriculturii Janusz Kowalski.

Joanna Lichocka, deputată PiS și membră a Consiliului Național Media, și-a încurajat colegii din guvern să se distreze în loc să comenteze spectacolul.

"Domnilor din Polonia Unită, beți șampanie în noaptea de Anul Nou. În loc să atacați politic chiar acum. Polonia vrea să se distreze astăzi - opriți instigarea. Să aveți un An Nou bun", a scris ea.

Prezentatorul TVP care a condus concertul de Anul Nou, Tomasz Kammel, a declarat pe scenă că totul a fost planificat, "inclusiv fiecare element al ținutelor lor".

PiS, care se află la putere în Polonia din 2015, a folosit retorica anti-LGBT în timpul ciclului electoral din 2019 și 2020 pentru a mobiliza alegătorii conservatori, prezentând ceea ce a numit "ideologia LGBT" ca fiind un set de valori străine care amenință familia poloneză și statul însuși, "chiar mai periculoase" decât comunismul.

Pe lângă prezentarea de știri critice la adresa "ideologiei LGBT", TVP a produs, de asemenea, propriile materiale menite să expună "scopurile, metodele și banii" din spatele comunității LGBT din Polonia.

????04: @iamwill and @blackeyedpeas continue to sending good vibes to the ????️‍???????????????? community live on air at ????????’s homophobic state TV @TVP #TVP. And, judging by Polish Twitter, the far right are having a fit about it. Check my next post in the thread below. #QueerRights #HumanRights https://t.co/ZVJ64eXEeS pic.twitter.com/IrqV3S5K7g