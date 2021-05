Black Lives Matter dorește excluderea lui Donald Trump de pe social media și din funcții politice

Activiștii mișcării Black Lives Matter au emis o nouă listă de solicitări, inclusiv o cerere de a-i retrage fostului președinte Donald Trump dreptul de a deține funcții politice și a-l suspenda definitiv de pe rețelele sociale. Noua listă cu șapte cereri a fost publicată pe site-ul Black Lives Matter, într-un articol care le cerea susținătorilor să-și treacă numele în declarația pe care o semnează.

Primul punct cere ca Trump să fie „condamnat imediat în Senatul Statelor Unite”. Reprezentanții BLM au cerut, de asemenea, să „i se interzică să dețină funcții politice în viitor”.

O a doua cerere a cerut ca mai mult de jumătate dintre republicani să fie expulzați din Congres:

Mai mult de jumătate dintre reprezentanții republicani și mai mulți senatori au alimentat teoriile conspirației susținute de Trump și i-au încurajat pe suprematiștii albi să ia măsuri pentru a deturna alegerile. Susținem rezoluția lui Cori Bush de a-i expulza din Congres pentru acțiunile lor periculoase, scrie Smartradio.ro.

Un alt paragraf a cerut interzicerea permanentă a lui Trump de pe toate platformele de social media.

Cele 7 cereri ale BLM

1. Condamnați-l și interziceți-l pe Trump din viitoarele funcții politice:

Ne alăturăm republicanilor Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Cori Bush, Jamaal Bowman și alții, care cer ca Trump să fie condamnat imediat în Senatul Statelor Unite. De asemenea, lui Trump trebuie să i se interzică să dețină funcții politice în viitor. Sunați membrii Congresului și cereți să susțină condamnarea apelând (202) 224-3121.

2. Expulzați membrii republicani ai Congresului care au încercat să boicoteze alegerile și au incitat la un atac suprematist alb:

Mai mult de jumătate din reprezentanții republicani și mai mulți senatori au alimentat teoriile conspirației emise de Trump și i-au încurajat pe suprematiștii albi să ia măsuri pentru a răsturna alegerile. Susținem rezoluția republicanei Cori Bush de a-i expulza din Congres pentru acțiunile lor periculoase.

3. Lansați o investigație completă a legăturilor dintre suprematiștii albi și Poliția Capitolului, forțele de ordine și armată:

Capitoliul a putut fi atacat de suprematiștii albi care încercau să perturbe un proces politic care este fundamental pentru democrația noastră. Știm că departamentele de poliție au reprezentat un refugiu sigur pentru suprematiștii albi, pentru a-și ascunde intențiile agresive în spatele unui ecuson, deoarece ecusonul a fost creat în acest scop. Știm, de asemenea, că membri ai poliției și armatei au fost printre protestatarii de la Capitol, pe 6 ianuarie. Cei vinovați trebuie trași la răspundere și concediați.

4. Interzicerea permanentă a lui Trump de pe toate platformele media digitale:

Trump a folosit întotdeauna platformele media digitale în mod imprudent și iresponsabil, pentru a răspândi minciuni și dezinformări. Acum este mai clar ca niciodată că aceste canale sunt folosite și pentru a incita la violență. El trebuie oprit să-și încurajeze gloata și să pună în pericol comunitățile noastre, chiar și după inaugurare.

5. Tăiați fondurile poliției:

Forțele de ordine care au întâmpinat protestatarii BLM cu puști de asalt sau gaze lacrimogene au fost aceleași care au tratat suprematiștii albi cu răbdare, mergând atât de departe încât să pozeze cu ei. Contrastul este deranjant, dar nu și pentru negri. Am știut întotdeauna pe cine protejează poliția cu adevărat.

6. Nu lăsați lovitura de stat să fie folosită ca scuză pentru a împiedica mișcarea noastră:

Ca răspuns la lovitura de stat, politicienii au introdus deja Legea de prevenire a terorismului intern din 2021. Paragrafele legii sunt utilizate pentru a viza comunitățile de culoare. Republicanii sunt deja preocupați să creeze o corelare între evenimentele de pe 6 ianuarie și acțiunile noastre din vara anului trecut. Nu avem nevoie de noi legi, de recunoaștere facială sau de orice altă formă polițienească. Guvernul nostru ar trebui să permită protestele pașnice și să se concentreze asupra adevăratei probleme: eliminarea supremației albe. Există suficiente legi, resurse și informații, dar nu au fost folosite pentru a opri lovitura de stat. Aleșii noștri trebuie să afle de ce.

7. Adoptați Legea BREATHE Act:

Poliția s-a născut din patrule de sclavi. Nu putem reforma o instituție construită pe ideea de supremație albă. Avem nevoie de o nouă abordare a siguranței publice și a investițiilor comunitare. Președintele Biden s-a bazat deja pe Legea BREATHE Act în acțiunile sale executive care solicită echitate rasială în programele federale și implicarea comunităților afectate de sistem. Legea BREATHE propune o viziune a unei lumi în care BLM trăiește prin investiții în locuințe, educație, sănătate și justiție de mediu.

Black Lives Matter issues a new list of demands, including a permanent Trump ban from political office and social media https://t.co/vykd02jVX4