Bloomberg: Activele de pe pieţele emergente ar urma să înregistreze creşteri anul viitor

Activele de pe pieţele emergente ar urma să înregistreze creşteri anul viitor, pe fondul moderării inflaţiei şi al accelerării creşterii, dar aceste evoluţii vor avea loc din semestrul doi din 2022, conform analiştilor de la Goldman Sachs Group, Morgan Stanley şi JPMorgan Chase & Co, transmite Bloomberg.

Aceştia se aşteaptă la un raliu al acţiunilor firmelor din China şi la câştiguri de pe urma obligaţiunilor în monedă locală din ţări ca Polonia, Cehia şi Ungaria.

Redresarea de la mijlocul anului va marca o revenire pentru activele de pe pieţele emergente, care s-au confruntat în 2021 cu cel mai slab an de după criza financiară din 2018. Deşi evoluţiile din acest an au fost dominate de creşterea preţurilor de consum, campania de vaccinare şi aprecierea dolarului, pentru anul viitor analiştii estimează evoluţii mai bune, după ce băncile naţionale majorează dobânzile pentru a ţine sub control inflaţia, iar creşterea economiei SUA va sprijini şi economiile în curs de dezvoltare.

"2021 a fost un an în care creşterea economică pe pieţele dezvoltate a depăşit-o pe cea de pe pieţele emergente, dar evoluţia se va schimba", a apreciat Tai Hui, analist la JPMorgan Asset Management în Hong Kong.

Succesul campaniei de vaccinare în unele ţări va oferi condiţii mai bune de creştere economică, pe fondul indiciilor privind stabilizarea perturbărilor din lanţurile de aprovizionare, a explicat Hui, potrivit Agerpres.ro.

În plus, ratele dobânzilor în SUA ar putea rămâne mai scăzute decât nivelul inflaţiei, intensificând eforturile investitorilor de sporire a randamentelor. Ar fi o veste bună pentru economiile emergente, după ce anul acesta indicele bursier MSCI a scăzut cu peste 5%, iar obligaţiunile în monedă locală sunt în grafic pentru a înregistra cel mai slab an din 2015.