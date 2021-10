BNR: Inflaţia este un factor important în poza macroeconomică. Peste jumătate din creşterile de preţuri vin din preţurile la energie

Tratamentul pentru inflaţie sunt dobânzile mai mari, dar depinde când îl aplici şi în ce doze, iar misiunea noastră este să avem grijă ca lucrurile să nu scape de sub control, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, Cristian Popa, membru al Consiliului de Administraţie din Banca Naţională a României (BNR), conform agerpres.

"Inflaţia este un factor important în poza macroeconomică. Peste jumătate din creşterile de preţuri vin din preţurile la energie. La asta se adaugă alte preţuri care nu sunt în controlul politicii monetare,cum ar fi preţurile la tutun sau alcool. Spus simplu: factura de gaze nu ţine cont de deciziile Băncii Naţionale. Noi nu controlăm aceste preţuri şi nu le influenţăm, însă influenţăm restul preţurilor din coşul de consum. Misiunea noastră este să avem grijă ca lucrurile să nu scape de sub control şi suntem hotărâţi să luptăm cu această inflaţie prin folosirea instrumentelor pe care le avem la dispoziţie. Am folosit deja trei instrumente. Am început de acum câteva luni, când am oprit achiziţiile de titluri de stat, când am întărit managementul lichidităţii şi la ultima şedinţă de Consiliu de Administraţie am făcut un prim pas în ideea creşterii dobânzilor. Tratamentul pentru inflaţie sunt dobânzile mai mari, dar depinde şi când aplici tratamentul şi în ce doze... E expresia domnului guvernator (Mugur Isărescu - n. r.). Vorbim de un ciclu de creşteri? Răspunsul meu este că da, dar cât de lung şi cu ce intensitate trebuie să vedem. E prea devreme să ne pronunţăm asupra viitorului. Deocamdată analizăm ultima noastră decizie", a declarat Popa.

În viziunea oficialului BNR, trebuie găsit un echilibru în deciziile de politică monetară, "acea rată de dobândă care să readucă inflaţia controlabilă de BNR în interiorul intervalului de 2,5% +/- 1%"."Ce putem spune cu certitudine este că tendinţa globală este de creştere a dobânzilor. Şi bănci din ţări dezvoltate se uită spre creşteri. Am văzut recent şi Banca Angliei...Noi am început această luare de măsuri, am operat şi prima creştere, dar nu ajungi la destinaţie, e important şi dozajul. Un dozaj prea mare ar aduce costuri economice semnificative, ar putea pune economia în genunchi şi ar putea face rău pacientului. Un dozaj prea mic ar putea prelungi boala, ar putea influenţa negativ anticipaţiile şi inclusiv credibilitatea băncii centrale. Vom căuta şi vom găsi acest echilibru. Trebuie să găsim acel echilibru, acea rată de dobândă care să readucă inflaţia controlabilă de BNR în interiorul intervalului de 2,5% +/- 1%. Ce vă spun eu sunt opinii personale. Consiliul de Administraţie este suveranul deciziilor de politică monetară. Eu reprezint 1/9 din aceste decizii. Vom avea o şedinţă de Consiliul undeva peste două săptămâni, în care vom aproba şi cel mai nou raport asupra inflaţiei, ediţia noiembrie, şi veţi vedea şi cea mai nouă proiecţie a inflaţiei pe care o vom publica", a spus Cristian Popa.Reprezentanţi ai instituţiilor bancare, ai patronatelor şi asociaţiilor din domeniu participă, marţi, la cea de-a doua ediţie a evenimentului "Baning Forum by Financial Intelligence".