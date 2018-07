BNR, lovitură pentru românii cu rate în lei: Manevră pentru creşterea ROBOR

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a atras luni din piata bancara un volum ridicat de depozite, in valoare de 11 miliarde lei, pe o perioada de 7 zile, pentru care plateste dobanda de referinta, de 2,5%, cu scopul de a mentine dobanzile din piata interbancara (ROBOR) la niveluri ridicate, dupa ce in ultima perioada s-a inregistrat o tendinta de scadere a acestora, pe fondul revenirii unui surplus de lichiditati, notează bancherul.ro.

Vezi şi: Descoperire a cercetătorilor canadieni: Condimentul care previne cancerul de colon

"BNR regleaza in prezent nivelul dobanzilor din piata interbancara prin intermediul operatiunii de atragere de depozite, prin care sterilizeaza excesul de lichiditati, astfel incat dobanzile sa nu scada cu mult sub nivelul dobanzii de referinta.

Volumul de depozite atrase astazi de BNR este cel mai ridicat din ultimele patru luni, dupa nivelul din aprilie, de 18 miliarde lei, cand banca nationala a reluat, dupa 7 ani, licitatiile de atragere de depozite.

BNR a decis, in aprilie, sa treaca la operatiunea de atragere de depozite, prin care dreneaza excesul de lichiditate din piata bancara, dupa ce a constatat ca surplusul de bani din conturile bancilor le determina pe acestea sa mentina dobanzile din piata monetara, precum si pe cele pentru depozitele clientilor, la niveluri mai mici decat ar fi normal, in conditiile in care BNR majorase de doua ori dobanda de referinta la inceputul anului, de la 1,75% la 2,25%", scrie sursa citată.

BNR vrea ca ROBOR sa fie mai mare decat dobanda de politica monetara pentru a semnala care trebuie sa fie nivelul real al dobanzilor, in conditiile in care dobanda de referinta nu poate fi majorata rapid si prea des, in contextul fluctuatiei inflatiei, care este de asteptat sa scada din nou la 3,5% in a doua parte a anului, dupa ce a atis un varf de 5,4% in mai si iunie.

Vezi şi: Ce trebuie să faci dacă te înțeapa o albină. Marea greșeală care trebuie evitată .