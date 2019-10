Bob Dylan a relansat Turneul Fără Sfârşit, în California

Bob Dylan a relansat vineri Turneul Fără Sfârşit, în California, anunță Smart Radio, ce păstrează un loc pentru piesele muzicianului american în playlist-ul zilei, anunță MEDIAFAX.

Muzicianul şi-a deschis recitalul cu piesa "Beyond Here Lies Nothin'" şi a inclus în setlist cântece cunoscute precum "It Ain't Me, Babe", "Highway 61 Revisited", "Simple Twist of Fate" şi "Gotta Serve Somebody", dar şi melodii mai noi ca "Early Roman Kings", "Pay in Blood" şi "Soon After Midnight".

Dylan i-a prezentat şi pe noii componenţi ai trupei sale, bateristul Matt Chamberlain (care a mai fost la Pearl Jam şi Soundgarden) şi chitaristul Bob Britt (Dixie Chicks, Leon Russel).

Printre senzaţiile serii s-a numărat şi interpretarea piesei "Girl From the North Country", în cinstea vol.15 din Bootleg Series, albumul care va conţine înregistrările realizate de Dylan împreună cu Johnny Cash, în 1969 şi alte bucăţi devenite legendare.

Pentru prima dată din 2008, Dylan a interpretat piesa "Lenny Bruce" iar piesa "Not Dark Yet" a cântat-o pentru prima dată în public din 2012.

Bob Dylan este unul dintre cele mai influente personaje ale secolului al XX-lea, fiind un simbol al inovaţiei în muzică şi cultură, primul artist care a îmbinat muzica populară cu ambiţiile intelectuale. A fost influenţat şi de autorii timpurii ai generaţiei Beat, dar şi de poeţii modernişti americani. A înregistrat mai multe albume care au avut un impact fulminant asupra muzicii comerciale: "Bringing It All Back Home and Highway 61", remasterizat în 1965, "Blonde On Blonde", în 1966 şi "Blood On The Tracks" în 1975. A rămas un muzician prolific şi în următoarele decade, când a lansat albume precum "Oh Mercy" (1989), "Time Out Of Mind" (1997) și "Modern Times" (2006). Dylan a câştigat numeroase distincţii de-a lungul vastei sale cariere, inclusiv 11 premii Grammy, un Oscar şi un Glob de Aur. A fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2000, a primit Polar Music Prize, iar, în 2012, preşedintele american Barack Obama i-a decernat Medalia pentru Libertate (Medal of Freedom). În 2016, Bob Dylan a primit premiul Nobel pentru Literatură.

Piesele lui Bob Dylan se regăsesc la Smart Radio. Piesele lui Bob Dylan se regăsesc în playlist-ul Smart Radio.