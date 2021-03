Bob Dylan are o problemă de 7,25 milioane de dolari

Muzicianul american Bob Dylan caută să obţină respingerea procesului deschis de reprezentanţii lui Jacques Levy, fost colaborator al său, în care îi sunt cerute despăgubiri de 7,25 milioane de dolari.

În luna ianuarie, soţia şi compania care deţine drepturile de publicare a operei lui Jacques Levy, co-autor al unor cântece incluse pe albumul „Desire” al lui Bob Dylan din 1976, l-au acţionat în judecată pe muzicianul american şi cer 7,25 de milioane de dolari despăgubiri după ce acesta şi-a vândut întreg catalogul către Universal Music pentru mai mult de 300 de milioane de dolari, scrie News.ro.

Citește și: S-ar pregăti debarcarea lui Vlad Voiculescu! USR-PLUS i-ar fi găsit deja înlocuitor

Potrivit procesului, Dylan datorează familiei lui Levy 35% din veniturile generate de piesele scrise pentru „Desire” - „Hurricane”, „Isis”, „Mozambique”, „Oh, Sister”, „Joey”, „Romance in Durango” şi „Black Diamond Bay” - şi este susţinut că asociaţii lui Dylan „au refuzat să cedeze (familiei, n.r.) partea de drept din încasări şi/ sau câştiguri obţinute din vânzarea catalogului referitoare la compoziţii”.

Avocatul lui Dylan a declarat atunci pentru Pitchfork că procesul este „o încercare tristă de a profita nedrept din recenta vânzare a catalogului”.

Citește și: Sindicaliștii din Poliție: Cu ce se deosebește Cîțu de Dăncilă, dacă iese la declarații publice fără să aibă habar de materia respectivă?

Într-un memoriu depus săptămâna aceasta, avocatul lui a scris că acuzaţiile făcute de văduva lui Levy sunt invalide pentru că piesele au fost scrise sub un acord pentru lucrări la comandă, prin care Levy ar acumula redevenţe, dar nu o parte din drepturile de autor, potrivit The Hollywood Reporter.

„Acest proces este o încercare oportunistă de a rescrie un contract vechi de 45 de ani pentru a obţine o plată pe care contractul nu o permite. Plângerea ar trebui respinsă cu prejudiciu”, se arată în document.

Citește și: Video. Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Raed Arafat, internat la Spitalul de Psihiatrie

Este explicat că, sub acel acord, Dylan are proprietatea completă asupra drepturilor de autor în cazul cântecelor la care cei doi au colaborat şi, astfel, are dreptul exclusiv de a vinde copyright-ul. Potrivit memoriului, Levy are dreptul la 35% din veniturile realizate de piese.

Bob Dylan a deţinut pe deplin drepturile sale de autor şi controlul asupra publicării, o raritate pentru compozitori, fapt care i-a permis să îi considere pe co-autori angajaţi.

Citește și: Rareș Bogdan atenționează: Se încearcă atragerea cetățenilor europeni către idei precum egalitarism, desființarea proprietății, desființarea valorilor tradiționale

De când Universal a făcut achiziţia în luna decembrie 2020, Dylan „nu mai deţine drepturile de autor şi nici nu mai are vreun drept la redevenţe din exploatarea lor” şi el a păstrat dreptul lui Levy la 35% din venituri, se mai arată în memoriu.

Bob Dylan l-a întâlnit pe Levy în primăvara anului 1974. S-au cunoscut anul următor, începând să colaboreze pentru piesa „Isis”. După mai multe sesiuni de scriere, ei au încheiat lucrul la albumul „Desire” (care cuprinde 9 melodii) în decurs de trei săptămâni petrecute în Hamptons (New York). Lansat în ianuarie 1976, albumul a primit critici împărţite. Jacques Levy a murit în 2004.

Citește și: Sorin Grindeanu, ieșire în forță: ‘Îl atenționez pe ministrul Lucian Bode că aștept extrem de rapid ca acest Corp de control să prezinte raportul, pentru că nu cred că Ana Munteanu a acționat de capul ei’

Vânzarea catalogului lui Dylan către Universal este considerată a fi cea mai mare achiziţie a drepturilor asupra muzicii unui singur compozitor. Finalul anului 2020 a fost marcat de mai multe astfel de transferuri. Muzicieni precum Stevie Nicks, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood şi Shakira au încheiat contracte similare cu Primary Wave şi Hipgnosis Songs Fund.

Citește și: Turnătoria devine modă în ‘Noua Democrație’! După ce o consilieră USR de Timișoara a descins cu jandarmii la un restaurant, Drulă de la Transporturi se duce direct la DNA! .