Muzicianul american Bob Dylan, laureat al premiului Nobel pentru Literatură, a lansat o piesă de 17 minute despre asasinarea lui John F. Kennedy, despre care spune că a fost înregistrată „în urmă cu ceva vreme”, potrivit news.ro.

Odată cu apariţia „Murder Most Foul”, el a transmis: „Aceasta este o piesă înregistrată în urmă cu ceva vreme pe care o puteţi găsi interesantă. Rămâneţi în siguranţă, fiţi perspicace şi fie ca Dumnezeu să fie cu voi”.

Cel mai recent album al lui Dylan care cuprinde compoziţii originale, „Tempest”, a fost lansat în 2012. De atunci, el a lansat mai multe materiale cu interpretări din „Great American Songbook”.

Nu este confirmat dacă, după opt ani, muzicianul va lansa un nou album original.

Până acum, cea mai lungă piesă a lui Dylan era „Highlands” (1997), de 16 minute şi 31 de secunde.

Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, este cântăreţ, compozitor, textier şi poet american. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, el a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Majoritatea compoziţiilor lui au devenit emblematice pentru mişcările anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numără „The Times They Are a-Changin'” (1964), „Blonde on Blonde” (1966), „Oh Mercy” (1989), „Good as I Been to You (1992)” şi „Together Through Life” (2009).

În cariera sa de şase decenii a primit 43 de nominalizări la premiile Grammy, a câştigat 12 astfel de trofee, a primit un Oscar, în 2000, pentru cel mai bun cântec, „Things Have Changed" din filmul „Wonder Boys”, melodie care i-a adus şi un Glob de Aur.

Bob Dylan a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1982, iar cinci cântece ale sale au fost listate între 500 piese care au configurat rock & roll-ul, clasament realizat de The Rock and Roll Hall of Fame and Museum în 2007. Scrierile lui au devenit volume de poezie şi memorii, iar lucrările sale - pictură şi scultură - sunt prezentate în mai multe albume de artă.

Dylan a câştigat premiul Nobel pentru Literatură pe 2016 pentru „crearea unor noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”, potrivit motivaţiei oficiale a Comitetului Nobel.