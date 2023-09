Boberul Ciprian Daroczi şi-a anunţat retragerea din activitate

Boberul român Ciprian Nicolae Daroczi şi-a anunţat, luni seara, pe Instagram, retragerea din activitate la numai 25 de ani., potrivit Agerpres.

''După 7 ani, două ediţii ale Jocurilor Olimpice şi multe competiţii internaţionale la care am câştigat medalii şi m-am clasat pe podium, dar şi alte momente frumoase, am decis să mă retrag din sport'', a anunţat Daroczi în reţeaua de socializare menţionată.

''Am avut experienţe unice, am întâlnit oameni cu care am împărţit aceeaşi pasiune pentru sporturile de iarnă. Vreau să îi mulţumesc pilotului meu @mihaitentea, colegilor, antrenorului @danielpacioianu, prietenilor şi familiei cu care am împărtăşit această experienţă. Acum e timpul pentru mine să merg mai departe spre următorul capitol al vieţii mele'', a mai spus Daroczi.

Daroczi, care a fost atlet la începutul carierei sportive, participând şi la Campionatele Mondiale de juniori din 2015 de la Cali (Columbia), a trecut la bob în 2017, iar ulterior a participat la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 (locul 18 la bob-2) şi 2022 (locul 16 la bob-2 şi 13 la bob-4).

Daroczi şi-a trecut în palmares trei titluri de campion european de tineret (2019, 2021) şi unul de campion mondial de tineret (2021). Cel mai bun rezultat la Campionatele Mondiale de seniori a fost un loc 10 în 2019, la Altenberg.