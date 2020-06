VIDEO - Ministru PNL introduce în vocabularul politic doi termeni noi: 'Promitacii' și 'Explitacii'

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni, în prezența premierului Ludovic Orban, într-o vizită la șantierul Magistralei M5 de metrou, că nu mai trebuie să ocupe funcții de decizie în minister două categorii de angajați: 'promitacii' si 'explitacii'.

„La inceputul mandatului am cunoscut o categorie de angajati din minister pe care am denumit-o generic 'Promitaci'. Termenul nu-l gasiti in DEX. Sunt cei care promit orice, isi asuma orice. Cand vad ca se apropie termenele si vad ca tot ceea ce au promis nu se concretizeaza, acestia se transforma in 'Explitaci'. Nici termenul acesta nu-l gasiti in DEX. Explica de ce nu au putut, cum au facut tot ce a depins de ei si asa mai departe. Cred ca e venit momentul ca aceste categorii sa nu mai ocupe functii de decizie in minister”, a spus ministrul.