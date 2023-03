Bogdan Aurescu, avertizat de un liberal: 'Cine nu respectă românii din Diaspora, nu are ce căuta cocoțat într-un scaun ministerial la externe!'

Cine nu respectă românii din Diaspora, nu are ce căuta cocoțat într-un scaun ministerial la Externe, îi transmite deputatul liberal Florin Roman actualului ministru de Externe, Bogdan Aurescu.

Declarația lui Florin Roman vine în contextul scandalului iscat după declarația primvicepreședintelui PNL Rareș Bogdan, care a anunțat duminică faptul că l-ar schimba pe Aurescu dacă decizia ar fi la îndemâna sa.

„Dincolo de replicile spumoase și uneori exagerate, tipic unui jurnalist incisiv, pentru ca meseria îți rămâne in sânge, Rares Bogdan are tot dreptul sa se revolte pentru drepturile romanilor din Diaspora. L-am însoțit in unele deplasări de când e Presedinte PNL Diaspora și știu ca strigatul lui e strigatul romanilor din Diaspora. Și mai știu ca e un patriot autentic!

Cunosc bine diaspora românească întrucât in ultimii 5 ani am fost prezent in multe comunități de romani ce trăiesc in afara granițelor. Ce vor acești oameni? Lucruri de bun simt: respect, sa nu mai fie umiliți la cozi la ambasade și consulate pentru acte, sa nu fie batjocoriți când vor sa voteze, consulate la distante de bun simt, de locurile in care trăiesc. Nu e posibil sa interzici dreptul constituțional de a circula liber, de exemplu, ca nu are cine sa preia acte la consulate și sa le plimbi in România și înapoi. Sa aștepți pana la sfântul…așteaptă”, a spus Florin Roman, pe Facebook.

„De la venirea lui Rares e clar ca vocea diasporei a început sa fie auzita in interiorul PNL. A vorbit mult in interior, a obținut înființarea de noi consulate, nu pentru el și neamurile lui, ci pentru romani. Dar s-a lovit de inertia unui ministru de Externe, care însă nu este și al milioanelor de romani din Diaspora.

Sigur ca vom discuta in interiorul partidului și impreuna vom lua cele mai bune decizii. Un lucru este însă clar: cine nu respecta romanii din Diaspora, nu are ce cauta cocoțat intr-un scaun ministerial la externe. Indiferent cât de arogant este. Au mai fost și alții…”, a concluzionat Florin Roman.

Context

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a afirmat că l-ar remania pe Bogdan Aurescu de la Externe, dacă ar fi șeful acestuia, într-un interviu pentru Prima News, în care a mai punctat că ar da afară alți „câțiva miniștri”, printre care și Petre Daea (Agricultură), pe care îl consideră mai bun pentru a conduce un „târg”. În ceea ce îl privește pe Aurescu, printre motivele invocate de Rareș Bogdan a fost faptul că ministrul nu ar fi suficient de activ diplomatic, pentru a urmări interesele României pe dosarele importante. De asemenea, inclusiv gestionarea dosarului Schengen a fost una greșită, potrivit liderului europutaților români. Nu în ultimul rând, Rareș Bogdan, care este și vicepreședinte PNL, a punctat că nu neapărat partidul l-a pus ministru pe Aurescu, ci „statul”, fără a detalia ce înseamnă acest lucru.

Replica lui Bogdan Aurescu a fost una dură, fiind invocat comportamentul din trecut al eurodeputatului. „Nu mă interesează părerile lui Rareș Bogdan. Vă aduc aminte cum, în plin război al Rusiei contra Ucrainei, cerea să blocăm la graniță cerealele ucrainene. Practic, astfel de atacuri de la asemenea personaje sunt de fapt o confirmare că fac bine ce fac. E exact ca atunci când sunt atacat de Sputnik. Probabil are destul de multe neîmpliniri și frustrări personale”, a fost precizarea demnitarului pentru „Adevărul”.