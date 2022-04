Bogdan Aurescu, în declarație alături de Dmytro Kuleba: Ucraina va câștiga acest război/ Video

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a afirmat vineri, într-o declaraţie de presă comună cu omulogul său ucrainean Dmitro Kuleba, că Ucraina trebuie să câştige acest război şi s-a declarat convins că va câştiga.

Bogdan Aurescu i-a transmis omologului ucrainean sprijinul total al României pentru toți refugiații, dar și sprijinul prin hub-ul logistic de la Suceava.

"Bine ai venit în Bucureşti, bine ai venit la MAE, din nou. Sunt bucuros că am avut oportunitatea să ne vedem din nou şi să discutăm personal în timpul acestor timpuri dificile. Am avut un dialog substanţial pe care îl vom continua după această conferinţă de presă, un dialog despre situaţia de securitate din Ucraina, după agresiunea militară şi ilegală a Rusiei. Am pledat din nou pentru suveranitatea şi independenţa teritorială a Ucrainei şi asupra faptului că cetăţenii ucraineni trebuie să lupte împotriva acestei agresiuni. Îmi exprima condoleanţele şi regretul meu profund pentru victimele şi distrugerile materiale din Ucraina care au avut impact negativ asupra cetăţenilor din Ucraina", a declarat ministrul de Externe român.

El a afirmat: "Suntem alături de poporul ucrainean. Cei care au murit în Ucraina sunt fraţii şi surorile noastre, părinţii şi copiii noştri. Aceste crime nu trebuie să rămână nepedepsite şi România susţine o anchetă internaţională asupra acţiunilor Rusiei. De asemenea, am reacţionat prompt, încă de la începutul invaziei ruse de a oferi ajutor refugiaţilor ucraineni. Acum avem peste 100.000 de refugiaţi în România. Am susţinut copiii aflaţi în situaţii speciale, am deschis piaţa muncii, am oferit transport gratuit, posibilitatea studenţilor şi elevilor să studieze aici. Toţi cetăţenii ucraineni din România vor fi trataţi cum trebuie".

"Ucraina trebuie să câştige acest război şi sunt convins că îl va câştiga", a precizat Bogdan Aurescu.

Aurescu a amintit modul în care au fost susţinuţi refugiaţii ucraineni sosiţi în România

De asemenea el vorbit despre spijinul pentru aderarea Ucrainei la UE.

Alte teme ale discuţiei celor doi miniştri au fost deschiderea mai multor puncte de frontieră pentru a facilita schimbul bunurilor, chestiunile legate de energie.

"Am vorbit şi despre faptul că legăturile puternice dintre ţările noastre sunt susţinute şi de minorităţile noastre înrudite. (...) Convingerea mea e că prin eforturi comune vom consolida relaţiile bilaterale. Această perioadă complexă şi cu acest război nu au făcut decât să ne apropie", a afirmat Aurescu.

Kuleba: Voi ne daţi ceea ce avem nevoie, iar noi îl ţinem pe Putin în Ucraina şi îl învingem acolo.

"Apreciez că m-aţi primit înaintea sărbătorilor de Paşte. Este un alt exemplu al prieteniei sincere pe care o au cele două ţări. Subscriu la ceea ce a spus omologul meu român. De fiecare dată când preşedintele Putin încearcă să oprească Ucraina în dezvoltarea ei, în integrarea ei europeană, nu reuşeşte decât să accelereze acest proces. Ceea ce se întâmpla acum nu e doar o nouă încercare a Rusiei să îşi menţină influenţa în această parte a Europei, este şi bătălia finală pentru dreptul tuturor naţiunilor europene, nu e doar despre Ucraina, e şi despre Georgia şi Republica Moldova. E vorba de oportunitatea de a trăi în pace şi prosperitate. Nu am dubii că vom câştiga această bătălie şi Ucraina va ieşi victorioasă. Sunt două componente necesare ca să reuşim – primul este energia ucrainei şi al doilea este sprijinul altor ţări. Victoria este tot mai aproape. Aş dori să mulţumesc Guvernului României că a avut o strategie deşteaptă de a sta alături de Ucraina. Cu toţii împărţim Marea Neagră şi acest război este şi despre securitatea la Marea Neagră. Securitatea noastră e şi a voastră. Ne ajutaţi pe noi, vă ajutaţi şi pe voi. Cel mai bun mod de a îl opri pe Putin este de a oferi Ucrainei tot ce are nevoie. Voi ne daţi ceea ce avem nevoie, iar noi îl ţinem pe Putin în Ucraina şi îl învingem acolo", a afirmat şeful diplomaţiei ucrainene.