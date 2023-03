Bogdan Aurescu, prima reacție după mandatul de arestare pe numele lui Putin: Nu există pace fără dreptate!

„Nu ar trebui să existe impunitate pentru crimele internaționale comise în timpul războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei! România sprijină pe deplin munca și eforturile CPI. Nu există pace fără dreptate!” a postat Bogdan Aurescu.

Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, a anunțat vineri într-un comunicat de presă, relatează CNN.

Lvova-Belova este oficialul rus aflat în centrul presupusului plan de deportare forțată a mii de copii ucraineni în Rusia.

Judecătorii de cameră preliminară au apreciat că există "motive rezonabile de a crede că fiecare suspect poartă responsabilitatea pentru crima de război de deportare ilegală a populației și pentru cea de transfer ilegal de populație din zonele ocupate ale Ucrainei în Federația Rusă, în detrimentul copiilor ucraineni".

Judecătorii au luat în considerare emiterea de mandate secrete, dar au decis că publicarea acestora ar putea "contribui la prevenirea comiterii de noi infracțiuni". Moscova a declarat că nu recunoaște jurisdicția CPI.

Un grup de anchetă ONU estima joi că transferul de către Rusia a unor copii ucraineni în zone aflate sub controlul său, în Ucraina, dar şi pe propriul teritoriu rusesc, constituie o ”crimă de război”, relatează News.ro.

Mai mulţi oficiali internaţionali au solicitat măsura emiterii mandatului de arestare de către Curtea de la Haga, inclusiv preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, încă din primele zile ale invaziei Ucrainei de către trupe ruseşti.

