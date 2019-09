Bogdan Chiriţoiu: Monitorul Preţurilor pentru Carburanţi are peste 1.300.000 de accesări

Proiectul "Monitorul Preţurilor pentru Carburanţi", care conţine informaţii despre tarifele practicate în marile lanţuri de benzinării din România, pare să meargă bine, având peste 1,3 milioane de accesări de când a fost lansat, a afirmat, sâmbătă, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

"Proiectul pare să meargă bine. A avut peste 1.300.000 de accesări de când a fost lansat. El nu va fi un miracol, să nu se aştepte lumea că or să scadă preţurile dramatic, că nu au cum să scadă dramatic, dar este o sursă de informare pentru conducătorii auto, să ştie unde pot să găsească combustibilul care-i interesează mai ieftin şi aşteptarea mea este că această informare mai lesnicioasă a conducătorilor auto va pune presiune asupra companiilor care au preţuri mai mari să le coboare spre cele care au preţuri mai mici", a declarat Chiriţoiu, la Antena 3.Potrivit acestuia, este încă devreme pentru cuantificarea efectelor lansării acestui proiect, însă, în ultimul timp, preţurile la carburanţi în ultimul timp sunt un pic mai mici decât media europeană."E devreme ca să vedem asta, deci de-abia sunt câteva luni, nu pot să spun că putem cuantifica efectul. Dar, întâmplător sau nu, în ultima perioadă, România e din nou un pic sub media europeană la preţul benzinei şi motorinei. De unde în ultimii ani trecusem un pic peste media europeană, acum văd pe ultimele date ale Eurostat, atât la benzină, cât şi la motorină, suntem puţin sub media europeană", a subliniat el.Consiliul Concurenţei (CC) a lansat la 1 iulie 2019 platforma "Monitorul Preţurilor pentru Carburanţi', care conţine informaţii despre tarifele practicate în marile lanţuri de benzinării din România.La sfârşitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurenţei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicaţiei, contractul având o valoare de 1,42 milioane de lei."Dezvoltarea acestui sistem de monitorizare a preţurilor va conduce la transparentizarea pieţei pentru consumatori, permiţându-le să se informeze cu privire la preţurile practicate de principalele reţele de distribuţie a carburanţilor auto, astfel încât aceştia să poată alege produsele cu cel mai bun raport preţ-calitate", declara recent Chiriţoiu.