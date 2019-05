Bogdan Licu, întâlniri cu șefii de parchete: Procurorul general interimar cere informații despre dosarele Revoluției și 10 august

Bogdan Licu a anunțat, joi, ca va avea întâlnirii cu șefii DNA, DIICOT, precum și cu cei ai principalelor secții ale Parchetului General. Procurorul general interimar va solicita informații privind dosarul Revoluției și 10 august.

"Voi avea intalniri cu conducerea sectiei parchetelor militare, cu conducerea DNA, DIICOT; SUPC. Nu am nemultumiri ca nu stiu cum a fost solutionat acest dosar (n.r. dosarul Revolutiei) dar am observat in spatiul public nemultumiri fata de modul in trimis in judecata si vreau sa intru in posesia rechiztoriului, sa discut cu dansii", a declarat Bogdan Licu.

Referitor la dosarul 10 august, procurorul general interimar a declarat: "A trecut prea mult timp pentru ca acest dosar să mai dureze mult. Nu pot sa le fixez un termen, voi sta de vorbă cu dânșii si voi vedea stadiul cercetărilor. Am incredere ca s-a muncit in acest dosar".

Bogdan Licu a fost delegat de Secția pentru Procurori a CSM în funcția de procuror general interimar, acesta preluând postul după expirarea mandatului lui Augustin Lazăr.