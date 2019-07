Bogdan Licu, la sediul SIIJ pentru discuții pe dosarul Sorinei: 'Nu voi interveni în nicio anchetă'

Procurorul general interimar Bogdan Licu a venit luni dimineață la SIIJ pentru a discuta despre cazul Sorina, fetița din Baia de Aramă.

„Am venit să am niște discuții cu ei. (...) Voi pune niște întrebări despre reținerea pașaportului. (...) Nu am intervenit și nu voi interveni niciodată într-o anchetă. Am spus tot timpul că niciun procuror din această țară nu trebuie să-i ceară unui subordonat și să-i indice ce trebuie să facă într-un dosar. În același timp, orice șef din țara aceasta, pe aria lui de competență, este dator și obligat să știe ce dosare sunt în lucru și ce fac colegii lui în aceste dosare”, a spus Licu.