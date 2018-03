Bogdan Mara, atac dur la adresa lui Mihai Stoica: 'În afară de scandaluri cu arbitri şi să jignească pe toată lumea nu face altceva'

Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, l-a criticat, luni, pe oficialul FCSB Mihai Stoica, spunând că “aberează foarte mult în ultima vreme” şi că nu face altceva decât să pună presiune. “Mihai Stoica aberează foarte mult în ultima vreme. Întreabă cine sunt eu. Eu sunt director sportiv la CFR şi iau decizii împreună cu conducerea. El în ultima vreme este doar responsabil cu scandaluri şi nu face altceva decât să pună presiune. În afară de scandaluri cu arbitri şi să jignească pe toată lumea nu face altceva. Jigneşte lumea care a făcut ceva în fotbalul românesc, el până acum nu a jucat nicăieri ca să-şi permită să îl jignească pe Dan Petrescu. Nu respectă pe nimeni şi nu e ok”, a spus Mara la Digi Sport.

Duminică seară, directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a afirmat că arbitrii favorizează echipa CFR Cluj pentru a o ajuta să câştige campionatul. El a spus despre Dan Petrescu, antrenorul rivalei, că "vorbeşte numai prostii" şi "bate câmpii". "Eu nu am văzut nicio reluare. Dacă după toate discuţiile CFR deschide scorul printr-un penalti controversat, atunci nu înţeleg pentru ce ne mai chinuim să câştigăm un campionat dacă nu suntem lăsaţi. Băi Mara, nu ştiu ce faci tu la CFR, dar noi am făcut adresă şi CFR nu a vrut arbitri străini. Acest rezultat ajută foarte mult Universitatea Craiova, o echipă care joacă fotbal nu cum joacă CFR. Vreau să fim lăsaţi. La Pintilii nu a fost absolut nimic. Nu se poate, ne purtăm frumos, nu am făcut presiuni. Nu am vorbit înainte de meci absolut nimic. L-am lăsat pe Petrescu să bată câmpii. Lasă-l în pace, că şi aşa vorbeşte numai prostii. Dar toate au o limită. Steaua, singura echipă din România care contează în Europa să nu fie lăsată să joace? ", a declarat Stoica după meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, din play-off-ul Ligii I, conform news.ro.