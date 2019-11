Bogdan Vintilă, despre Florinel Coman: Poate să facă față la Manchester City

Bogdan Vintilă (47 de ani), antrenorul echipei FCSB, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre posibilul transfer al lui Florinel Coman (21 de ani) la Manchester City, scrie Mediafax.

Deși un astfel de pas ar fi cel mai important pentru un jucător român în ultimii ani, tehnicianul este de părere că mijlocașul se va descurca în Premier League, pentru că are calități certe. Englezii au un lot cu fotbaliști de calibru, dar Florinel Coman, chiar dacă până acum a evoluat doar în Liga 1 și câteva meciuri în cupele europene, poate face față la Manchester City. Bogdan Vintilă: ”Coman poate să ajungă la Manchester City, da. Are calitate și orice e posibil. Este cel mai bun jucător din Liga 1. Ce explozie are și ce poate să facă pe teren... .

Nu e meritul meu în niciun fel, ci doar al lui. Ce să-i fac eu? Păi dacă el se antrenează și este bun, înseamnă că este bun. Eu spun că poate să facă față la Manchester City. Ce e mai greu e să te adaptezi, dar te ajută și echipa. Nu evaluez eu jucătorii, eu pot să spun doar că el este foarte valoros. Și trebuie să ne apreciem valorile.”.

Mijlocașul vicecampioanei României este monitorizat de campioana Angliei, Manchester City. Cel puțin așa susține publicația Daily Mail, care a scris despre interesul grupării pregătite de Pep Guardiola pentru jucătorul FCSB-ului în urmă cu câteva zile. ”City s-a interesat de câteva ori de jucătorul de 21 de ani al fostei echipe Steaua, mijlocaș care este unul dintre cele mai strălucitoare talente din țara sa și chiar a fost asemănat cu starul francez Kylian Mbappe de către patronul său, Gigi Becali. Coman a făcut parte din echipa României care a învins Anglia lui Aidy Boothroyd în vară, la Euro Under 21. West Ham și AS Roma îl monitorizează de asemenea.” .